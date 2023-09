F1, George Russell: “Con questo format devi essere dinamico, abbiamo fatto un buon lavoro con le gomme”

Una Mercedes a due facce. Se da una parte la macchina non ha assistito Lewis Hamilton, dall’altra George Russell ha centrato la quarta posizione nelle qualifiche del GP d’Italia, quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di F1.

Il secondo pilota della scuderia tedesca ha infatti dimostrato un buon passo, raccogliendo un ritardo di +0.377 rispetto a Carlos Sainz. Un buon risultato, celebrato dal diretto interessato una volta giunto in mixed zone: “Devi essere dinamico in questo nuovo format di qualifica, e penso che abbiamo fatto un buon lavoro gestendo bene le gomme. Gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro durante la notte e questa mattina siamo partiti correndo, mi sentivo più a mio agio in macchina“.

Il britannico ha quindi continuato: “Con le mescole più morbide che Pirelli ha portato qui, penso che ci sia stata la possibilità di mettere a punto l’assetto nel modo più aggressivo per le qualifiche o favorire un po’ di più il ritmo di gara. Abbiamo fatto quest’ultimo, quindi spero che ripaghi domani”.

Non è mancata poi una considerazione sul compagno Hamilton, ottavo in griglia: “Lewis è il nome più importante di questo sport. Non avrebbe bisogno di continuare, ma crede, come tutti noi, che ci siano degli affari in sospeso, quindi sono felice che stia proseguendo a correre“.