Europei ciclismo 2023, Christophe Laporte: “Ho attaccato per scremare il gruppo, pazzesco avere la maglia di campione”

Christophe Laporte ha fatto un vero e proprio numero agli Europei di ciclismo. Il transalpino è il nuovo campione continentale grazie ad una condotta di gara assai offensiva, lanciando l’attacco negli ultimi chilometri e resistendo al ritorno di Wout van Aert negli ultimi metri.

Un successo che gli toglie un po’ la cosiddetta scimmia dalla spalla. Non parliamo di un ciclista di poco conto, poiché in questo 2023 si è portato a casa anche la Gand-Wevelgem. Una corsa che però gli fu praticamente regalata da Van Aert, con i due che arrivarono assieme al traguardo e il belga che fece passare il suo compagno. Stavolta però il successo è tutto suo, in un podio ancora una volta tutto Jumbo-Visma.

“Non è stato per nulla facile, è stato pazzesco – afferma Laporte al termine della gara – Sarebbe stata dura vincere allo sprint con gente come Van Aert e De Lie, quindi ho voluto attaccare per scremare il gruppo. Mi sento davvero provato, indossare per tutto l’anno questa maglia è pazzesco. Ringrazio tutta la squadra e soprattutto il mio compagno Van Hooydonck“.

Foto: LaPresse