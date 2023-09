Empoli-Juventus oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare sul terreno di gioco anche oggi, domenica 3 settembre. La terza giornata della competizione è iniziata lo scorso venerdì e proseguirà anche in data odierna. Tante, sin qui, le partite in grado di regalare emozioni e gol: non è mancato lo spettacolo così come non sono mancati i colpi di scena. E tra i diversi match spicca quello tra l’Empoli e la Juventus. Una sfida interessante che si disputerà questa sera a partire dalle ore 20.45.

I padroni di casa, guidati da mister Paolo Zanetti, ospiteranno quindi la Vecchia Signora al Castellani. Il campionato per i toscani, tra l’altro, non è iniziato nel verso giusto ed è già in salita. Nelle prime due di massima serie, gli azzurri, hanno racimolato 0 punti, figli ovviamente di due sconfitte. La voglia di rifarsi è tanta ma attenzione ai bianconeri, che saranno più agguerriti che mai. Nell’esordio stagionale, Chiesa e compagni, hanno steso l’Udinese.

Lo stesso non si può dire dell’ultima uscita: 1-1 in casa contro il Bologna. Vedremo se Massimiliano Allegri e i suoi si riscatteranno subito. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Empoli-Juventus, match valido per la 3a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Summer (canale 201). La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO EMPOLI-JUVENTUS (OGGI)

Domenica 3 settembre

Ore 20.45 Empoli-Juventus – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA EMPOLI-JUVENTUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-JUVENTUS

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cambiaghi, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti

Squalificati: nessuno Indisponibili: Caprile, Maldini JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri Squalificati: nessuno Indisponibili: De Sciglio

Foto: LaPresse