Dove vedere la Superbike oggi: orari 30 settembre GP Portogallo 2023, programma, streaming TV8, Sky e NOW

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio del Portogallo, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao oggi verranno assegnati i primi punti, con il duello tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu che si fa rovente.

La giornata sulla pista lusitana prenderà il via alle ore 10.00 italiane (le ore 09.00 locali) con la terza sessione di prove libere, quindi si inizierà davvero a fare sul serio. Alle ore 12.10 si tornerà in azione per la superpole che andrà a comporre lo schieramento di partenza di Gara-1, che prenderà il via alle ore 15.00.

Si annuncia un sabato davvero vibrante a Portimao con Razgatlioglu che farà di tutto per mantenere ancora aperti i discorsi a livello di rincorsa al titolo iridato. Bautista, dal canto suo, invece, proverà a chiudere i conti per evitare di trasportare tutto all’ultima tappa di Jerez de la Frontera di fine ottobre.

Il sabato del GP del Portogallo sarà disponibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che proporrà superpole e Gara-1, per cui in streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile live ed in chiaro Gara-1, in streaming si potrà seguire su tv8.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di superpole e Gara-1.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SBK OGGI

Sabato 30 settembre

Ore 10.00-10.30 Prove libere 3

Ore 12.10-12.25 Superpole

Ore 15.00 Gara-1

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 per Gara-1, Sky Sport MotoGP (208) per superpole e Gara-1

Diretta streaming: tv8.it per Gara-1, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: Valerio Origo