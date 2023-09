Dove vedere in tv la Maratona di Berlino 2023: programma, orari, streaming

La Maratona di Berlino 2023 andrà in scena domenica 24 settembre. La partenza è fissata alle ore 09.15 nella capitale tedesca, dove si disputa una delle sei Major della stagione: dopo Tokyo, Boston e Londra, il circuito delle più importanti 42 km si sposta in Germania, a precedere il doppio appuntamento statunitense di Chicago e New York. Si preannuncia grande spettacolo lungo un tracciato filante dove sono sempre stati firmati riscontri cronometrici davvero eccezionali.

Eliud Kipchoge siglò il record del mondo proprio in questo evento lo scorso anno e il 38enne si ripresenterà ai nastri di partenza per inseguire una nuova magia. Il kenyano si impose in 2h01:09, nel mirino ci sarà la sua quinta vittoria a Berlino. L’avversario principale sarà il suo connnazionale Amos Kipruto. Tra le donne, invece, l’etiope Tigist Assefa cercherà di difendere il titolo, ma dovrà frnteggiare la kenyana Sheila Chepkirui e le connazionali Tigist Abayechew, Workenesh Edesa, Hiwot Gebrekidan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Berlino 2023. L’evento sarà trasmesso esclusivamente in diretta streaming sulla piattaforma FloSports, riservata agli abbonati.

CALENDARIO MARATONA BERLINO 2023

Domenica 24 settembre

Ore 09.15 Maratona di Berlino, partenza – Diretta streaming su FloSports

PROGRAMMA MARATONA BERLINO 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FloSports, per gli abbonati.

Foto: Lapresse