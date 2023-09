Maratona di Berlino 2023 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi parteciperÃ 

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista dell’attesissima Maratona di Berlino 2023, in programma stamattina a partire dalle ore 9.15. La capitale tedesca ospita una delle sei Major della stagione: dopo Tokyo, Boston e Londra, il circuito internazionale delle più importanti 42 km si sposta in Germania, a precedere il doppio appuntamento americano di Chicago e New York.

Riflettori puntati quest’oggi sul keniano Eliud Kipchoge, che davanti alla Porta di Brandeburgo è stato capace di trionfare in ben quattro occasioni siglando inoltre i suoi due primati mondiali di maratona (2h01:39 nel 2018, 2h01:09 l’anno scorso). Il due volte campione olimpico proverà dunque a vincere e a migliorare ulteriormente il record del mondo, dovendosi confrontare con avversari di alto profilo come il connazionale Amos Kipruto.

L’Italia invece punta tutto su Ayob Faniel per un piazzamento di prestigio ed un riscontro cronometrico interessante. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Berlino 2023. L’evento sarà trasmesso esclusivamente in diretta streaming sulla piattaforma FloSports, riservata agli abbonati.

CALENDARIO MARATONA BERLINO 2023

Domenica 24 settembre

Ore 09.15 Maratona di Berlino, partenza – Diretta streaming su FloSports

PROGRAMMA MARATONA BERLINO 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FloSports, per gli abbonati.

Foto: Lapresse