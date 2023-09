Maratona di Berlino 2023, Tigist Assefa demolisce il record del mondo! Al maschile vince Kipchoge senza primato

La Maratona di Berlino si conferma nuovamente terreno di caccia per chi vuole firmare prestazioni di livello assoluto, come dimostra il sensazionale record del mondo firmato quest’oggi da Tigist Assefa. L’etiope ha bissato il successo dell’anno scorso nella Major della capitale tedesca, sciorinando però una performance semplicemente mostruosa e migliorando di oltre 2 minuti il precedente primato mondiale della distanza.

Per la precisione, la 26enne africana ha tirato giù ben 2 minuti e 11 secondi rispetto al 2h14’04” corso dalla keniana Brigid Kosgei a Chicago nel 2019. Assefa ha tagliato infatti il traguardo con un irreale tempo di 2h11’53”, passando alla mezza in 1h06’20” e aumentando ulteriormente il ritmo negli ultimi 20 km con una progressione straordinaria.

Niente World Record invece nella gara maschile, vinta come da pronostico dal grande favorito Eliud Kipchoge. Il due volte campione olimpico e primatista globale della distanza (2h01:09 timbrato un anno fa proprio davanti alla Porta di Brandeburgo) ha centrato l’11° successo della carriera in una Maratona Major, passando alla mezza in 60’27” per poi calare negli ultimi chilometri.

Il fenomenale 39enne keniano ha concluso il suo sforzo con il crono di 2h02:42, valevole come secondo tempo mondiale stagionale dietro a Kelvin Kiptum (2h01’25”) e l’ottava miglior prestazione della storia, precedendo al traguardo di 31″ il connazionale Vincent Kipkemoi (2h03:13) e di 42″ l’etiope Tadese Takele (2h03:24). Niente da fare purtroppo per l’azzurro Eyob Faniel, fermatosi verso il 35° km dopo aver tenuto un ritmo da 2h08′.

CLASSIFICA MARATONA BERLINO MASCHILE 2023

1. Eliud Kipchoge (KEN) — 2:02:42

2. Vincent Kipkemoi (KEN) — 2:03:13

3. Tadese Takele (ETH) — 2:03:24

4. Ronald Korir (KEN) — 2:04:22

5. Haftu Teklu (ETH) — 2:04:42

6. Andualem Belay Shiferaw (ETH) — 2:04:44

7. Amos Kipruto (KEN) — 2:04:49

8. Philemon Kiplimo (KEN) — 2:04:56

9. Amanal Petros (GER) — 2:04:58

10. Bonface Kimutai Kiplimo (KEN) — 2:05:05

CLASSIFICA MARATONA BERLINO FEMMINILE 2023

1. Tigist Assefa (ETH) — 2:11:53 WR

2. Sheila Chepkirui (KEN) — 2:17:49

3. Magdalena Shauri (TAN) — 2:18:41

4. Zeineba Yimer (ETH) — 2:19:07

5. Senbere Teferi (ETH) — 2:19:21

6. Dera Dida (ETH) — 2:19:24

7. Workenesh Edesa (ETH) — 2:19:40

8. Helen Bekele (ETH) — 2:19:44

9. Charlotte Purdue (GBR) — 2:22:17

10. Fikrte Wereta (ETH) — 2:23:01

Foto: Lapresse