Djokovic-Medvedev oggi, Finale US Open 2023: orario, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 10 settembre (non prima delle 22.00 italiane), Novak Djokovic e Daniil Medvedev si affronteranno nella Finale del singolare maschile degli US Open 2023. Il serbo e il russo si ritroveranno nell’atto conclusivo a New York, ricordando quanto accaduto due anni fa: il successo di Medvedev e il sogno del Grande Slam per il campione nativo di Belgrado svanito.

I due si presentano al loro confronto reduci da un percorso diverso nel quale hanno affrontato avversari di rango diverso. Djokovic è stato abile a gestire le varie situazioni, trovandosi anche a rimontare sotto di due set nel proprio percorso contro il connazionale Laslo Djere. Per quanto riguarda Medvedev, indubbiamente la vittoria in semifinale contro il detentore del titolo, Carlos Alcaraz, è stata qualcosa di significativo.

Guardando i precedenti, il serbo conduce 9-5, ma nell’ultimo confronto è stato il russo a prevalere, ovvero nella semifinale del torneo di Dubai di quest’anno. A livello Slam, l’ultimo scontro è stato proprio quello di due anni fa a New York, quando il moscovita si impose con un triplice 6-4.

La Finale del singolare maschile degli US Open 2023 tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev si giocherà questa sera non prima delle 22:00 italiane sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows (New York, Stati Uniti). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis e in diretta streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DJOKOVIC-MEDVEDEV FINALE US OPEN 2023 OGGI

Domenica 10 settembre

Arthur Ashe Stadium – Dalle 19.00 italiane

Gabriela Dabrowski (CAN) [16]/Erin Routliffe (NZL) [16] vs Laura Siegemund (GER) [12]/Vera Zvonareva [12]

Non prima delle 22.00 italiane

Daniil Medvedev (RUS) [3] vs Novak Djokovic (SRB) [2]

PROGRAMMA FINALE US OPEN 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse