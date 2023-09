Cosa Ã¨ successo agli US Open: lunga interruzione nel match Gauff-Muchova e situazione surreale

Ancora un’incursione degli attivisti per l’ambiente all’interno di una manifestazione sportiva: nella notte italiana la prima semifinale femminile degli US Open 2023 di tennis è stata interrotta per quasi un’ora prima che si riuscisse a riportare l’ordine sugli spalti.

Nel corso del secondo set alcuni manifestanti presenti sulle tribune dell’Arthur Ashe Stadium hanno iniziato ad urlare: “Stop ai combustibili fossili“. Le due giocatrici in campo, la statunitense Coco Gauff, poi vittoriosa, e la ceca Karolina Muchova, sono dovute uscire dal campo nell’attesa che la situazione tornasse alla normalità.

Stizziti anche gli altri spettatori presenti, che hanno poi chiesto che fossero fatti uscire gli attivisti, rei di aver causato l’interruzione del gioco: lo stop è scattato alle ore 02.50 italiane e la sospensione è durata circa 50′, terminando attorno alle 03.40.

Foto: LaPresse