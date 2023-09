Coppa Davis, Italia-Canada 0-1: un Sonego irriconoscibile cede a Galarneau, n.200 del mondo

Inizia malissimo il cammino dell’Italia nel girone di Coppa Davis a Bologna. Nel primo singolare della sfida contro il Canada un irriconoscibile Lorenzo Sonego è stato sconfitto in due set dal canadese Alexis Galarneau, numero duecento del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4. Purtroppo ancora una volta il piemontese ha deluso in un match in cui partiva favorito (ricordare i precedenti con Slovacchia e Croazia), perdendo una partita nella quale non avrebbe davvero dovuto avere problemi.

Sono addirittura trentaquattro gli errori non forzati da parte di Sonego contro i ventidue del canadese. I vincenti dell’azzurro sono venticinque, diciannove quelli di Galarneau, che ha comunque ottenuto di più con la prima di servizio (70% dei punti vinti con questo colpo).

Sonego può subito passare in vantaggio, ma non riesce a sfruttare quattro palle break, le prime tre consecutive. Galarneau si salva clamorosamente e tiene un importante primo turno al servizio. Il piemontese comunque ha il controllo della partita e nel settimo game si riporta nuovamente sullo 0-40 e questa volta il break riesce. Avanti 5-4 Sonego sembra pronto per chiudere il primo set ed invece ha un imprevisto passaggio a vuoto, che permette a Galarneau di trovare il controbreak. Si arriva di conseguenza al tie-break, dove il canadese annulla due set point e alla fine chiude per 10-8.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio fino ad un quinto lunghissimo game. Sonego riesce ad annullare tre palle break, ma sulla quarta Galarneau si inventa un clamoroso pallonetto e poi chiude con il dritto. Il canadese allunga sul 4-2, mentre alla fine del settimo gioco Sonego chiede anche l’intervento del medico per un problema al polpaccio e resta comunque in scia, salvando anche un match point nel nono game. Galarneau non mette mai una prima nel decimo gioco, ma alla fine riesce comunque a chiudere per 6-4, regalando un primo punto davvero inaspettato al Canada.

Adesso l’Italia si affida a Lorenzo Musetti che affronterà Gabriel Diallo, numero 158 del mondo. Si è visto che la differenza in classifica non conta nulla e dunque il toscano dovrà stare molto attento. In ogni caso il doppio in chiusura di giornata diventa davvero molto importante.

