Coppa Davis 2023, Paolo Bertolucci: “Contro il Canada Ã¨ mancata la squadra, commessi gli stessi errori di Malaga”

Con le spalle al muro. L’Ital-tennis arriva alla sfida odierna contro il Cile, valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis, con l’obbligo di vincere e possibilmente farlo in maniera chiara. Serve il 3-0 agli uomini capitanati da Filippo Volandri, visto l’esito decisamente negativo del primo incontro con il Canada (0-3).

La formazione nordamericana si è imposta ieri anche contro la Svezia, compiendo un passo molto importante per la qualificazione ai quarti di finale di questa competizione. Azzurri, quindi, obbligati a imporsi contro una squadra che, specie per quanto fatto vedere da Nicolas Jarry, non sarà facile da battere.

Per rendere al 100%, sarà d’obbligo aver analizzato quanto accaduto nella prima uscita e riflettere sulla formazione. E’ un po’ questo il pensiero di Paolo Bertolucci, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato chiaro: “E’ mancato tutto nella prima partita. Bisogna che tutto venga analizzato. Giochiamo in casa, il campo è troppo veloce e non favorisce il nostro n.1, Lorenzo Musetti. Lui ha bisogno di una superficie un po’ più lenta, mentre per Sonego non è la prima volta che perde contro qualcuno che è dietro in classifica in Davis“, le considerazioni di Bertolucci.

“Ci ritroviamo, poi, con un doppio improvvisato: Arnaldi ha fatto bene all’esordio, ma lui non è un doppista e abbiamo Vavassori infortunato. Noi continuiamo ogni volta, ricordando l’anno scorso con Berrettini, ad avere giocatore con problemi fisici in panchina. Io sinceramente vorrei avere tennisti disponibili“, il pensiero dell’ex giocatore nostrano in riferimento alle scelte di Volandri, pensando all’esclusione di Fabio Fognini.

Foto: LaPresse