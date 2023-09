Coppa Davis 2023: Olanda di gran lusso, USA battuti

Risultato decisamente a sorpresa in quel di Spalato tra Olanda e Stati Uniti. Gli USA, favoriti dal pronostico, devono cedere di fronte a una fiammata olandese che vale quasi certamente l’approdo alle Finals e complica in certa misura delle cose per il team a stelle e strisce. Gli States, ad ogni moso, possono contare su due punti più che fattibili nella terza sfida con la Finlandia.

Botic van de Zandschulp b. Tommy Paul 7-6(2) 6-2

Il primo colpo di mano lo piazza van de Zandschulp, tornato nel suo elemento e capace di battere uno dei protagonisti di maggior spessore dell’estate americana. E lo fa in modo molto convincente: nulla di intentato durante il primo set vinto al tie-break, poi un secondo parziale d’autore che lo porta al successo in un’ora e 41 minuti. E, considerata l’attuale differenza tra i due, tutto questo era inatteso.

Tallon Griekspoor b. Frances Tiafoe 6-3 6-7(9) 7-6(3)

Il vero eroe di giornata olandese, però, è Griekspoor, che sconfigge Tiafoe con l’USA entrato nella sfida da 11 del mondo. In sostanza, l’Olanda c’è e lo fa capire benissimo. Il ventisettenne di Haarlem vince 12 dei primi 13 punti e di seguito il set d’apertura, poi nel secondo non succede più (quasi) niente fino al tie-break, dove Tiafoe riesce a prevalere al quinto set point e senza concedere palle match. Ne ha una Griekspoor sul 5-4 del terzo, dopo aver perso il break di vantaggio sul 3-1 in modo immediato, ma il nuovo tie-break lo domina.

Austin Krajicek/Rajeev Ram b. Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop 6-7(5) 7-6(3) 6-3

Il doppio degli specialisti, rimasto con valore relativo per effetto dei primi due match, diventa anche davvero particolare perché in tutto il match solo una volta arriva un break, quello decisivo nel terzo set. Per il resto è spettacolo d’alta classe quello offerto dai quattro in campo, con Krajicek che è in un quasi derby, visti i (lontani) legami di parentela con Richard. Alla fine, per qualche piccolo dettaglio in più, sono gli USA a vincere e a tenersi ben saldi i giochi di qualificazione. Quelli che, al momento, sono nettamente a favore del team olandese.

Foto: LaPresse