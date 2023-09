Coppa Davis 2023, la Repubblica Ceca batte per 3-0 anche la Corea del Sud e ipoteca il passaggio del turno

La Repubblica Ceca fa due su due nella fase a gironi della Coppa Davis 2023. Dopo la vittoria per 3-0 all’esordio contro la Spagna, i ragazzi allenati da Jaroslav Navratil sconfiggono anche la Corea del Sud con un netto 3-0 e salgono a quota due successi nel gruppo C, mettendo quasi al sicuro la qualificazione per la fase finale che si terrà dal 21 al 26 novembre a Malaga. Dall’altra parte, invece, la Corea del Sud, che aveva perso anche il primo match contro la Serbia, è ora quasi certa dell’eliminazione.

Nella prima parte del primo match tra Tomas Machac e Seong Chan Hong c’è molto equilibrio: il primo set lo vince il ceco grazie al 10-8 nel tie-break, mentre il secondo lo conquista il coreano per 6-4. Si va così al terzo parziale, dove Machac è bravo a prendere subito il largo (3-0), per poi chiudere con un netto 6-2 dopo ben due ore e 48 minuti complessivi di gioco.

Il secondo incontro tra Jiri Lehecka e Soonwoo Kwon scorre invece più velocemente: il ceco vince il primo set con un ottimo 6-1 e poi è bravo a chiudere il match con il 7-5 del secondo parziale dopo aver recuperato anche un break di svantaggio nell’ottavo gioco.

Con la vittoria già in pugno per la Repubblica Ceca, la squadra europea scende in campo con Jakob Mensik e Adam Pavlasek nel doppio finale, mentre Young-Jun Kim, coach della Corea del Sud, schiera Jisung Nam e Min-kyu Song. Qui a partire meglio sono i due asiatici, che si aggiudicano il primo set per 6-3. Poi però, Mensik e Pavlasek reagiscono e ribaltano la partita con il 7-6(5) 6-4 dei successivi due set. Lo scontro tra Repubblica Ceca e Corea del Sud termina così con un perentorio 3-0.

I RISULTATI DI GIORNATA

REPUBBLICA CECA – COREA DEL SUD 3-0

T. Machac (CZE) – S. C. Hong (KOR) 7-6 4-6 6-2

J. Lehecka (CZE) – S. Kwon (KOR) 6-1 7-5

J. Mensik/A. Pavlasek (CZE) – J. N. Nam/M.-K. Song (KOR) 3-6 7-6 6-4

