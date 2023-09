Coppa Davis 2023, Matteo Arnaldi: “Vittoria dedicata a tutti gli italiani”

Matteo Arnaldi ha battuto Leo Borg per 6-4 6-3 nell’incontro valido per il confronto tra Italia e Svezia dell’ultima giornata del Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023 di tennis, consegnando agli azzurri il punto decisivo per la qualificazione alla seconda fase ad eliminazione diretta.

L’azzurro ha parlato a caldo ai microfoni della RAI con una dedica particolare per il successo che ha portato l’Italia ai quarti di finale: “Dedico questa vittoria a tutto il mio team, alla mia famiglia ed a tutti gli italiani, sia quelli che sono qui sia quelli che mi guardano da casa“.

L’analisi del match e, più in generale della settimana di Davis vissuta: “Sono contento di come sono andate queste due partite, ma in generale di tutta la settimana. La maglia azzurra pesa di sicuro, ma parto sempre un po’ lento, è la mia caratteristica l’importante poi è migliorare durante il match“.

Foto: LaPresse