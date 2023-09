Coppa Davis 2023, Italia-Svezia 1-0: Arnaldi liquida il figlio di Borg e porta gli azzurri alle Finali di Malaga!

Preparate le valigie, l’Italia va a Malaga! Matteo Arnaldi chiude subito la questione nel girone A di Coppa Davis alla Unipol Arena di Bologna: bastava un successo contro la Svezia e lo ha ottenuto direttamente, con il punteggio di 6-4 6-3 contro Leo Borg. Ora si gioca solo per il risultato finale contro gli svedesi, ma il secondo posto alle spalle del Canada è praticamente sicuro.

L’inizio non sembra dei più promettenti per Matteo, che pare sentire nuovamente la pressione dell’impegno. Il suo terzo game è da incubo, facendosi sorprendere da Borg che conferma il break e si porta sul 3-1. Stavolta però l’azzurro si rianima immediatamente, grazie anche all’aiuto del figlio d’arte che con due doppi falli e un rovescio in rete permette ad Arnaldi di tornare in parità. L’azzurro torna a giocare il suo tennis e mette alle strette lo svedese nel decimo gioco, che dopo aver salvato la prima palla set dà il lasciapassare al suo dirimpettaio con un doppio fallo.

Matteo può giocare dunque assai più rilassato rispetto a quanto visto all’inizio della prima frazione, sembra soltanto aspettare il momento giusto per colpire. Matteo sa soffrire nel terzo e nel settimo gioco, per poi sferrare l’attacco decisivo nell’ottavo game: Borg salva tre palle break, ma poi si arrende alla quarta, procurata da Arnalsi con una risposta laser e convertita con un rovescio in rete dello svedese. L’azzurro va a servire per il match, ci vogliono tre palle match per chiudere i conti, ma va bene anche così, per staccare un biglietto per la Spagna che sembrava difficilissimo sino a quattro giorni fa.

Buona resa con la prima di servizio di Matteo, che fa 30/38, mentre con la seconda è più in difficoltà (13/27). Ad aiutarlo tanto, tantissimo, più che i vincenti (solo 10) è la resa in risposta, con la seconda si prende addirittura il 63% dei punti (15/24), che lo aiutano nel successo finale.

Foto: LaPresse