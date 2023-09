Coppa Davis 2023: Italia, cambia tutto! Dentro Arnaldi contro Garin, Sonego sfiderÃ  Jarry

Per l’Italia cambia tutto, per il Cile (per forza di cose) non cambia niente. Questo è quanto emerge dal responso dei nomi che Filippo Volandri e Nicolas Massu per quanto riguarda il confronto numero due di Coppa Davis (nel suo attuale format) all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Sarà Matteo Arnaldi, reduce da una buona performance in doppio e ancor più dagli ottavi agli US Open, a sfidare Cristian Garin nel singolare d’apertura: di fatto sarà il suo esordio in solitaria, e in un match che già vale davvero tantissimo. Nessun precedente tra i due.

Cambia il Lorenzo che sfiderà Nicolas Jarry, invece, perché si tratterà di Sonego, inserito al posto di Musetti. Probabile il lato psicologico della questione, visto che il torinese, tendenzialmente, trova più risorse da partite in cui non ha propriamente i favori del pronostico.

Per quanto riguarda invece il doppio, al momento i designati sono da una parte Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dall’altra Tomas Barrios Vera e Alejandro Tabilo. Questi nomi, però, potranno essere cambiati al termine del secondo singolare (evento peraltro non improbabile).

