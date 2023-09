Coppa Davis 2023, Filippo Volandri: “La sconfitta? Non dobbiamo fare finta di niente, ora una sfida importante”

Giornata di vigilia per l’Italia, che venerdì 15 settembre (ore 15.00) scenderà in campo alla Unipol Arena di Bologna per affrontare il Cile nella seconda giornata della fase a gironi di Coppa Davis. Gli azzurri hanno perso con un sonoro 3-0 nel match d’apertura contro il Canada e ora sono obbligati a vincere contro i sudamericani se vorranno rimanere in corsa per la qualificazione alle Finali della massima competizione per Nazionali di tennis.

I tonfi inattesi di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti contro giocatori molto indietro nel ranking ATP hanno complicato il cammino dell’Italia, che nei giorni scorsi aveva dovuto fare i conti con le assenze di Jannik Sinner (per sua scelta) e Matteo Berrettini (per infortunio), senza dimenticarsi della polemica per la mancata convocazione di Fabio Fognini. La nostra Nazionale è con le spalle al muro e non sono più ammessi passi falsi.

Il capitano non giocatore Filippo Volandri ha analizzato la situazione attraverso i canali federali, soffermandosi sulla brutta debacle di ieri e proiettandosi verso lo scontro cruciale con il Cile: “Bisogna analizzare questa sconfitta a mente fredda . Se facessimo finta di nulla sarebbe sbagliato ma dobbiamo cercare di capire e ripartire. Perché abbiamo ancora due sfide importanti da affrontare”.

Foto: Lapresse