Coppa Davis 2023, Filippo Volandri: “Dobbiamo voltare pagina e ripartire!”

Avrebbe preferito presentarsi con una situazione diversa Filippo Volandri, capitano non giocatore di Coppa Davis, ai microfoni della conferenza stampa. La pesante sconfitta per 0-3 contro il Canada nel primo incontro del Gruppo A della fase a gironi delle Finali della massima competizione tennistica per nazioni non è facile da mandare giù. Le aspettative erano importanti, nonostante le assenze nel roster italiano e qualche problema di troppo legato alle scelte di Volandri.

Un Canada, c’è da dire, che non poteva contare sui singolaristi titolari, Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, ma ha stupito con Alexis Galarneau e Gabriel Diallo, vittoriosi contro Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, e con il doppio formato da Galarneau e Vasek Pospisil a segno contro Bolelli/Arnaldi. Indisponibile Andrea Vavassori per infortunio, altro aspetto che ha fatto e fa discutere.

“Innanzitutto voglio fare i complimenti al Canada che ha vinto con pieno merito. E poi voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto. Bisogna analizzare questa sconfitta a mente fredda e lo faremo domani. Se facessimo finta di nulla sarebbe sbagliato, ma dobbiamo capire e ripartire. Perché abbiamo ancora due sfide importanti da affrontare“, ha dichiarato Volandri in conferenza stampa (fonte: SuperTennis).

“Non ho rimpianti, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano oggi Puntavamo a vincere tutti e tre i match ed invece li abbiamo persi tutti. Sapevamo che quando giocano in casa, come è successo a Toronto dove Diallo ha battuto Evans e perso di misura con De Minaur e Galarneau ha perso al terzo contro Cerundolo, o giocano per la nazionale sanno performare“, ha aggiunto il capitano azzurro.

“Noi abbiamo fatto tutto il possibile: abbiamo sfruttato tutti i minuti a disposizione per allenarci, rubando anche qualcosa agli altri. La scelta di Arnaldi? Vavassori non è ancora disponibile: oggi non era schierabile. Avevamo provato in settimana diversi doppi, come quello tra Bolelli ed Arnaldi. E poi per Matteo era una buona occasione per esordire. E del resto il punteggio con il quale hanno perso vuol dire pure qualcosa. Il Cile? Ha dei buoni giocatori“, ha concluso Volandri.

Foto: LaPresse