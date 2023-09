Coppa Davis 2023, Andrea Vavassori rischia il forfait? Filippo Volandri rassicura

Polemiche e paure. Sono giorni un po’ “tempestosi”, per usare un eufemismo, in avvicinamento alla fase a gironi delle Finali di Coppa Davis per l’Italia. La selezione guidata da Filippo Volandri, nella settimana del 12-17 settembre a Bologna, affronterà Canada, Cile e Svezia, non potendo contare sulla formazione tipo. Jannik Sinner ha deciso di non prendere parte alla competizione per le fatiche della trasferta americana, mentre Matteo Berrettini è out per il noto infortunio alla caviglia.

Contrarierà c’è stata per il “rifiuto” di Sinner, accusato da una parte degli appassionati di non tenerci così tanto all’azzurro. Chi invece ha dimostrato di avere a cuore le sorti della Nazionale è senza dubbio Fabio Fognini, escluso però da Volandri dall’elenco definitivo dei convocati. Una decisione non condivisa dal ligure, che a livello mediatico e sui social ha fatto valere il proprio punto di vista.

Il capitano non giocatore ha optato, infatti, per Andrea Vavassori nel ruolo di doppista in coppia con Simone Bolelli, ma ironia della sorte un contrattempo si è verificato nel Challenger di Genova dove il tennista in questione e Fognini sono presenti. Vavassori, infatti, è stato costretto a fermarsi anzitempo nella semifinale contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild per un problema alla schiena, mentre Fognini si è sbarazzato dell’altro brasiliano Monteiro e in Finale si giocherà il titolo sulla terra rossa ligure.

Volandri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto comunque tranquillizzare circa le condizioni del giocatore piemontese: “Vavassori ha un lieve fastidio alla parte alta della schiena e – in via precauzionale, vista l’importanza dell’appuntamento in Davis – ha preferito interrompere il match e ritirarsi“. Allarme rientrato? Vedremo a Bologna. Di sicuro, Fabio è bello carico e lo dimostra anche il modo in cui ha esultato, con la cornetta telefonica in stile Shelton-Djokovic, per mandare un chiaro messaggio al capitano non giocatore di Davis.

Foto: LaPresse