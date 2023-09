Coppa Agostoni 2023: il percorso ai raggi X. Quasi 3000 metri di dislivello, possibile sprint ristretto

Il ciclismo internazionale si avvia a grandi passi verso il Giro di Lombardia. E di conseguenza, spuntano come funghi le varie classiche italiane che fungono un po’ da preparazione; tra di loro c’è la Coppa Agostoni, tappa iniziale del Trittico Lombardo, vinta lo scorso anno da Sjoerd Bax avanti ad Alejandro Valverde ed Andrea Piccolo.

Il percorso è assai simile a quello dello scorso anno, di 195,7 chilometri e con quasi 3000 metri di dislivello. Primo tratto in linea di una ventina di chilometri, si passerà per la prima volta sulla salita di Sirtori, rampa di 1700 metri al 4,8% di pendenza media. Si entrerà in un circuito di oltre 45 chilometri un po’ mosso che si chiuderà di nuovo sul Sirtori.

Da lì, un altro circuito, il cuore della corsa: 24,1 chilometri da ripetere per quattro volte. Ancora Sirtori, Colle Brianza (3,1 km al 6,7%) e Lissolo (2,5 km al 7,2%) andranno ad appesantire le gambe dei corridori, con l’ultima ascesa che termina a 35,7 chilometri dal traguardo.

Da lì è tutta pianura, o meglio la strada è tendente addirittura alla discesa fino al traguardo di Lissone. Probabile che a questo punto della gara siano rimasti in pochi nel gruppo di testa, con la possibilità di potersi giocare tutto in uno sprint ristretto come successo lo scorso anno con Bax.

Foto: Valerio Origo