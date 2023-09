Davide Formolo ora puÃ² vincere un maxi-diamanteâ€¦ Come funziona il Trittico Lombardo

Davide Formolo ha vinto la Coppa Agostoni 2023 con una splendida azione in solitaria quando mancavano una quindicina di chilometri al traguardo di Lissone, andando via di forza e lasciando sul posto i quattro compagni di attacco. L’alfiere della UAE Emirates stava lavorando per Marc Hirschi, poi su un breve tratto in ascesa ha cambiato il rapporto e ha scavato un buco incolmabile per tutti gli avversari. Il 30enne ha così conquistato il quinto successo in carriera, tornando ad alzare le braccia al cielo dopo ben tre anni di astinenza e riportando la Coppa Agostoni all’Italia dopo ben cinque stagioni di trionfi stranieri.

Davide Formolo si è così portato al comando della classifica del Trittico Lombardo, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione i risultati ottenuti nei tre tradizionali appuntamenti: la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi (lunedì 2 ottobre, con arrivo a Legnano) e le Tre Valli Varesine (martedì 3 ottobre, con il tradizionale circuito che propone Morosolo, Montello e Casciago). L’atleta che ottiene la miglior somma di piazzamenti nelle tre Classiche vince il Trittico Lombardo e anche l’annesso diamante di lusso messo in palio da Regione Lombardia.

Davide Formolo è così pienamente in corsa per questo obiettivo, ha già annunciato che parteciperà ai prossimi due eventi dove cercherà di ben posizionarsi per guadagnare l’ambito riconoscimento, che potrebbe poi regalare all’amata moglie Mirna. Specifichiamo che possono entrare in classifica soltanto i ciclisti che hanno preso parte a tutte e tre le corse. Lo scorso anno fu lo spagnolo Alejandro Valverde a fare festa, mentre nel 2021 il prezioso andò ad Alessandro Covi. Nel recente palmarese spiccano anche Vincenzo Nibali nel 2015 e Sonny Colbrelli nel 2016.

Foto: Lapresse