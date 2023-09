Davide Formolo vince la Coppa Agostoni: “Mi mancava alzare le braccia al cielo”

Davide Formolo ha vinto la Coppa Agostoni, storica Classica italiana che spalanca la strada verso il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. Partenza e arrivo a Lissone dopo aver affrontato il circuito con Lissolo e Colle Brianza, la corsa si è infiammata proprio durante l’ultimo giro, quando si è formato un gruppetto di cinque attaccanti: Marc Hirschi, Davide Formolo, Warren Barguil, Chris Harper, Victor Lafay.

Sembrava che Formolo lavorasse per il compagno di squadra Hirschi, grande favorito della squadra, ma poi il ciclista italiano della UAE Emirates è partito di prepotenza quando mancavano una quindicina di chilometri al traguardo e ha progressivamente guadagnato sugli altri quattro uomini in avanscoperta.

Davide Formolo ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara: “Bellissimo. Mi mancava alzare le mani al cielo, ce l’abbiamo fatta. Dovevo lavorare per Hirschi per fare selezione: siamo andati via in quattro poi lui è rientrato, ho alzato il ritmo per portare via il gruppetto. Sapevo che in volato ero battuto, c’era uno strappetto e Hirschi mi ha detto di provarci. Ora il Lombardia settimana prosima ma prima Bernocchi, Tre Valli, Giro Piemonte: sembra finita ma ci sono obiettivi uno dietro l’altro“.

Foto: Lapresse