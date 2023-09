Consigli Fantacalcio (partite 30 settembre-2 ottobre): chi far giocare, chi lasciare in panchina, possibili gol e bonus

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare in scena con la settimana giornata stagionale. Dopo il turno infrasettimanale, la massima serie italiana, allieterà nuovamente il weekend dei tanti appassionati e soprattutto tifosi delle venti formazioni che scenderanno sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola. E non va mai dimenticato che, oltre al torneo, bisognerà schierare la propria formazione nel fantasy game più amato dagli italiani: il Fantacalcio. Ecco di seguito dunque, una serie di consigli, partita per partita, su chi schierare e chi evitare.

FANTACALCIO, 7a GIORNATA: I CONSIGLI SU CHI SCHIERARE E CHI EVITARE

PORTIERI

Diamo subito un’occhiata ai possibili protagonisti in porta per questa giornata di Serie A. Non stuzzica Falcone del Lecce, meglio Meret del Napoli. Le porte di Milan e Lazio, avversarie in questo turno, meglio evitarle: ma se dobbiamo scegliere vi diciamo Maignan. No secco ad Ochoa, sì a Sommer. Skorupski contro l’Empoli potrebbe esaltarsi, Berisha solo se non avete alternative.

Silvestri e Martinez sullo stesso piano e possono essere schierati per questa giornata. Szczesny ok a Bergamo, Musso può essere una buona scommessa. Turati all’Olimpico contro la Roma meglio evitarlo, Rui Patricio ci può stare. Consigli e Di Gregorio con cautela forse il portiere brianzolo leggermente in vantaggio. Milinkovic-Savic contro il Verona potrebbe stupire, Montipò è un’incognita. No a Radunovic meglio il suo avversario Terracciano in Fiorentina-Cagliari.

DIFENSORI

Ora è il turno della difesa. La retroguardia leccese contro il Napoli non convince, meglio quella azzurra con capitan Di Lorenzo primissima scelta. Bene la difesa del Milan, Calabria da schierare se non avete alternative, Theo Hernandez una certezza; Lazzari il solo difensore che ispira nella Lazio. La difesa della Salernitana da non schierare in blocco, esattamente il contrario per quella dell’Inter invece: occhio soprattutto agli esterni. In Bologna-Empoli non dispiace la difesa felsinea, meno quella empolese: su tutti Beukema da una parte ed Ebuehi dall’altra.

Nell’Udinese ispira fiducia Bijol, anche il suo avversario Dragusin darà tutto. In Atalanta-Juventus Zappacosta è il giocatore che piace di più dietro, dall’altra parte del campo Danilo è una sicurezza. Spinazzola è l’unico difensore della Roma che da più certezze anche contro il Frosinone; tra i ciociari Marchizza non una cattiva idea. Nel Sassuolo Toljan potrebbe portare a casa un buon voto, nel Monza sì a Marì. Schuurs pronto a dare qualcosa in più contro il Verona, mentre tra gli scaligeri meglio pescare in un’altra giornata. Nella Fiorentina Kayode e Parisi non dispiacciono, nel Cagliari meglio non rovistare.

CENTROCAMPISTI

Il momento del centrocampo. Strefezza anche in Lecce-Napoli e nonostante il momento poco brillante si può schierare; Zielinski tra le file degli azzurri può fare bene. Loftus-Cheek contro la Lazio si può mettere, Pulisic intoccabile; nei biancocelesti Luis Alberto e Felipe Anderson non si possono tenere fuori. Il centrocampo della Salernitana non esalta, occhio nell’Inter a Barella e Calhanoglu. Ferguson contro l’Empoli buona idea, Baldanzi assolutamente da riproporre.

Samardzic guai toccarlo, viene da un gol sensazionale segnato al Napoli; Gudmundsson è in gran forma.Attenzione al solito Koopmeiners anche contro la Juventus, Rabiot merita fiducia. Promosso Pellegrini della Roma, Mazzitelli è in un ottimo periodo. Bajrami nel Sassuolo si è sbloccato, Colpani potrebbe accendersi. Vlasic deve ancora lasciare il segno, Lazovic buona alternativa. Bonaventura si mette sempre, no al centrocampo cagliaritano.

ATTACCANTI

Tempo dell’ultimo reparto, quello più caldo: l’attacco. Krstovic anche contro il Napoli va messo, Osimhen e Kvaratskhelia sarebbe da matti tenerli fuori. Leao non si muove dai titolari, Giroud pure; Immobile si può schierare. Dia da voto, Sanchez/Lautaro in ballottaggio vanno messi così come Thuram. Zirkzee e Karlsson non male, occhio a Cancellieri.

L’esperimento Lucca potrebbe portare bene, Retegui va schierato. Lookman da provare, sì a Vlahovic e Chiesa. Dybala e Lukaku devono ritornare al gol, Cheddira con cautela. Laurienté e Pinamonti vanno messi, anche Mota potrebbe andare. Zapata e Sanabria sì, Ngonge ok. Il tandem in ballottaggio della Fiorentina Nzola/Beltran deve trovare la via del gol, Luvumbo si può schierare.

Foto: LaPresse