Consigli Fantacalcio (partite 3-6 novembre): chi schierare, chi escludere, possibili gol e bonus

Cari amici Fantallenatori è già tempo di pensare alla formazione da schierare in vista dell’11a giornata della Serie A 2023-2024. Si annuncia un weekend davvero particolare, con i match spalmati su 4 giorni e, soprattutto, la vista sulla tre-giorni di coppe europee, per cui il rischio turn-over potrebbe essere dietro l’angolo. Andiamo, quindi, ad analizzare quali potrebbero essere i giocatori da schierare, e quelli da panchinare, in vista della giornata che prenderà il via questa sera alle ore 20.45 con l’anticipo Bologna-Lazio.

PORTIERI

Chi schierare: visto il calendario sembra in arrivo un turno di relax per Maignan in Milan-Udinese, quindi stesso discorso anche per Rui Patricio in Roma-Lecce e Meret in Salernitana-Napoli.

Chi evitare: turno da panchina per Szczesny in Fiorentina-Juventus. Dopo 5 clean sheets consecutivi, il portiere polacco non avrà vita facile al Franchi. Meglio non azzardare anche Provedel in Bologna-Lazio, ed i portieri di Atalanta-Inter. Tra le squadre della fascia bassa della classifica, meglio evitare Ochoa contro il Napoli, Berisha a Frosinone e Consigli a Torino.

DIFENSORI

Chi schierare: oltre ai giocatori che vanno messi sempre nell’undici titolare, quindi i vari Theo Hernandez, Dumfries, Dimarco, Bremer o Di Lorenzo, in questa giornata si attendono sufficienze per la linea di Milan, Napoli, Torino, Roma e Monza. Attenzione al rientrante Posch in Bologna-Lazio, Ostigard a Salerno, Milenkovic e Martinez Quarta contro la Juventus e Buongiorno in Torino-Sassuolo.

Chi evitare: per una volta meglio non puntare sulla difesa della Juventus nella “tana” della Fiorentina, quindi attenzione anche ai laziali a Bologna. Meglio evitare i blocchi di Salernitana, Udinese, Lecce, Empoli e Sassuolo. Discorso particolare per il match Atalanta-Inter. Si annunciano buone prestazioni, ma i cartellini potrebbero non mancare.

CENTROCAMPISTI

Chi schierare: anche in questo caso è fondamentale puntare sui giocatori che vanno messi sempre nell’undici titolare, da Zaccagni a Koopmeiners, da Calhanoglu-Barella a Luis Alberto e Bonaventura, proviamo ad analizzare situazione per situazione. Interessanti Orsolini e Ferguson in Bologna-Lazio, con Felipe Anderson mai da sottovalutare. Nel Milan attenzione a Reijnders e il rientrante Loftus-Cheek, quindi Pessina e Colpani in quel di Verona e il duo Malinovskyi-Gudmundson con il Genoa in casa del Cagliari. In Torino-Sassuolo non vanno dimenticati Ricci da una parte e Boloca dall’altra.

Chi evitare: visto il calendario meglio non azzardare troppo con i reparti di Empoli e Frosinone, Udinese a Milano, Salernitana con il Napoli e Verona contro il Monza. In casa Juventus meglio lasciare a riposo Miretti e Rabiot, come de Roon e Barella in Atalanta-Inter a forte rischio cartellino giallo. Potrebbe, invece, essere l’occasione giusta per Aouar e Zalewski in Roma-Lecce, mentre il centrocampo salentino potrebbe soffrire parecchio.

ATTACCANTI

Chi schierare: Immobile è tornato al gol quindi potrebbe proseguire in quel di Bologna, dove non va certo dimenticato Zirkzee. In Salernitana-Napoli non si può non puntare su Politano, Raspadori e Kvaratskhelia, come Scamacca, Lautaro Martinez e Thuram in Atalanta-Inter. Ghiotta occasione per Leao e Giroud contro l’Udinese e per Lukaku in Roma-Lecce. Impossibile rinunciare al Soulè di questo periodo contro l’Empoli, come Nicol Gonzalez e Beltran in Fiorentina-Juventus.

Chi evitare: non si annuncia un turno facile per l’attacco della Juventus in casa della Fiorentina, come quello del Verona contro il Monza. Meglio non puntare sui reparti di Udinese, Empoli e Salernitana, mentre attenzione a Pavoletti in Cagliari-Genoa, quindi a Sanabria e Laurientè in Torino-Sassuolo.

