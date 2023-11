Fantacalcio, possibili scommesse e rivelazioni undicesima giornata (3-6 novembre): chi può regalare bonus inattesi

Parte stasera l’undicesima giornata di Serie A, e con lei il fantacalcio. Tanti fantallenatori sono alla disperata ricerca della giusta formazione da schierare: proviamo ad aiutarvi, con qualche nome per nulla atteso.

DIFENSORI

Tra gli anticipi del sabato c’è il derby campano tra Salernitana e Napoli; con la squalifica di Natan, può tornare titolare Ostigard al fianco di Rrahmani, e una sua zuccata di testa non è utopia. Empoli a caccia di punti a Frosinone, a destra Ebuehi può tornare a fare il trenino sulla fascia per ricercare il successo; e nonostante possa giocare fuori ruolo, fate un pensiero a Parisi contro la Juventus. L’ex Empoli potrebbe essere impiegato a destra contro Kostic e metterlo in difficoltà dal profilo difensivo.

CENTROCAMPISTI

I fantallenatori attendono ancora con ansia il primo bonus di Malinovskyi, al Genoa oscurato da Gudmundsson; l’ucraino potrebbe però avere l’opportunità di liberare il suo sinistro. Il talento di Aouar può venire a galla contro un Lecce in difficoltà nell’ultimo periodo, mentre Ederson sembra aver trovato la sua dimensione all’Atalanta: match difficile con l’Inter, ma la zampata può arrivare.

ATTACCANTI

La difesa della Lazio non si è dimostrata impermeabile in questa prima parte di stagione, ed il Bologna è una squadra che in avanti gioca bene: non abbiate paura a schierare Joshua Zirkzee, che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo crack del campionato. Il Torino sembra orientato a passare al 3-5-2, con Sanabria a fare compagnia a Zapata in avanti: può essere il rilancio del paraguaiano, mentre il Verona necessita di punti e dei gol di Cyril Ngonge: con il Monza può sbloccarsi.

Foto: LaPresse