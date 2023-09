Come stanno Theo Hernandez e Calabria? EntitÃ  infortunio, tempi di recupero e che partite saltano

Il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo nel pomeriggio di ieri per la quinta giornata della Serie A 2023-2024: i rossoneri sono riusciti a sbrigare la pratica Verona per 1-0 grazie alla rete di Rafael Leao, il quale ha sfruttato un tocco in verticale di Giroud per scappare alla difesa scaligera e infilare Montipò con il destro.

Da sottolineare come il Milan si sia schierato con un insolito 3-4-3, viste le assenze, oltre che quelle di Maignan in porta e Loftus-Cheek a centrocampo, di Theo Hernandez e Calabria sulle fasce. I due terzini titolari del classico 4-3-3 del tecnico rossonero non sono potuti scendere in campo a causa di un problema fisico rimediato nell’ultima rifinitura che li ha costretti a saltare la sfida con il Verona.

Entrambi i giocatori hanno accusato un affaticamento muscolare, problematica abbastanza comune viste le tante partite disputate tra campionato, coppe europee e Nazionali in questi giorni, mettendosi fuori causa per la partita di ieri. Sia Theo Hernandez che Calabria potranno avere qualche giorno in più per riposare e, con tutta probabilità, saranno già a disposizione del tecnico rossonero per la sfida di Cagliari del mercoledì che verrà, match importante per il prosieguo della stagione del Diavolo.

Foto: Lapresse