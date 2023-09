Come sta Paul Pogba? L’esito dei primi esami e i tempi di recupero: quando può rientrare

Tutti in casa Juventus, compreso lo stesso Paul Pogba, hanno tirato un sospiro di sollievo. Si temeva nuovamente il peggio per il francese; si temeva potesse esserci uno stop lunghissimo per lui e una lesione muscolare. Ma gli esami strumentali hanno escluso qualsiasi tipo di lesione e per il calciatore si tratta solamente di un lieve sovraccarico al muscolo semimembranoso della coscia destra.

Quindi l’ex Manchester United dovrebbe pienamente recuperare dall’infortunio in queste due settimane di sosta e dovrebbe essere schierabile già dalla gara contro la Lazio in programma per il 16 settembre. Ottime notizie dunque per Massimiliano Allegri che, al 79esimo della gara contro l’Empoli, aveva temuto il peggio visto il segno di stizza e l’andamento claudicante di Pogba a seguito di un cambio di direzione. Ma ecco di seguito il comunicato ufficiale della Juventus.

JUVENTUS, INFORTUNIO POGBA: IL COMUNICATO

“Paul Pogba e Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata di oggi, 4 settembre, ad esami strumentali presso il J|Medical in seguito agli infortuni riportati ieri durante la gara con l’Empoli. Gli accertamenti diagnostici di Paul Pogba hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre Federico Gatti ha riportato una distorsione della caviglia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.