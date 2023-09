Classifica Vuelta a EspaÃ±a 2023, 14ma tappa: Evenepoel recupera 8 minuti! Roglic e Vingegaard inseguono Kuss

La quattordicesima tappa prometteva grande spettacolo alla Vuelta a España 2023 e i 156 km da Sauveterre-de-Béarn a Larra-Belagua non hanno deluso le aspettative della vigilia. Il Puerto de Larrau (15,1 km la 7,9% di pendenza media), posto a una cinquantina di chilometri dal traguardo, ha un po’ mescolato le carte in tavola nel gruppo facendo un minimo di selezione.

Sulla salita finale che conduceva all’arrivo (9,4 km al 6,3% di pendenza) abbiamo assistito allo scontro frontale tra i big che puntano al trionfo finale. L’ascesa non era complicata e non ci sono stati attacchi tra gli uomini di classifica generale, dove tutto resta invariato. Lo statunitense Sepp Kuss conserva la maglia roja con un vantaggio di 1’37” sullo sloveno Primoz Roglic e 1’44” sul danese Jonas Vingegaard, entrambi suoi compagni di squadra alla Jumbo-Visma. A seguire quattro spagnoli: Juan Ayuso a 2’37”, Enric Mas a 3’06”, Marc Soler a 3’10”, Mikel Landa a 4’12”.

Remco Evenepoel ha vinto la tappa, andando in fuga fin dalle battute iniziali e poi restando solo con il francese Romain Bardet. Il fuoriclasse belga era andato in crisi nella tappa di ieri ed era giunto al traguardo con 27 minuti di ritardo dicendo addio ai sogni di gloria in classifica generale, ma oggi si è rialzato ed è riuscito a conquistare un successo di grande prestigio con circa otto minuti di vantaggio sul drappello dei migliori.

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2023 al termine della quattordicesima tappa. Domani (domenica 10 settembre) andrà in scena la quindicesima frazione: 158 km da Pamplona a Lekunberri con un GPM di seconda categoria (il Puerto de Zuarrarrate, 6,3 km al 5,1% di pendenza media) posto a nove chilometri dal traguardo.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2023 (quattordicesima tappa)

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 51H 04′ 54” – B : 16” –

2 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 51H 06′ 31” + 00H 01′ 37” B : 18” –

3 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 51H 06′ 38” + 00H 01′ 44” B : 22” –

4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 51H 07′ 31” + 00H 02′ 37” B : 10” –

5 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 51H 08′ 00” + 00H 03′ 06” – –

6 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 51H 08′ 04” + 00H 03′ 10” B : 6” –

7 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 51H 09′ 06” + 00H 04′ 12” – –

8 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 51H 09′ 56” + 00H 05′ 02” – –

9 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 51H 10′ 24” + 00H 05′ 30” – –

10 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 51H 13′ 33” + 00H 08′ 39” – –

11 DAVID DE LA CRUZ 192 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 51H 14′ 19” + 00H 09′ 25” – –

12 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 51H 14′ 33” + 00H 09′ 39” – –

13 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 51H 18′ 09” + 00H 13′ 15” – –

14 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 51H 22′ 25” + 00H 17′ 31” – –

15 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 51H 24′ 06” + 00H 19′ 12” B : 38” –

Foto: Lapresse