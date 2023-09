Che partita di Champions League si vede oggi su Amazon Prime in esclusiva? Programma, orario, tv, streaming

Sarà Real Sociedad-Inter la sfida che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video per quanto riguarda questo primo turno della fase a gironi della Champions League 2023-2024. I nerazzurri allenati da mister Simone Inzaghi cercheranno subito i 3 punti per mettere in discesa la qualificazione in un gruppo per nulla scontato.

Assieme a spagnoli e Inter vedremo in azione anche Benfica e Red Bull Salisburgo, in un Girone D davvero interessante. Per il momento meglio concentrarsi su questo match di esordio che si giocherà alle ore 21.00 allo stadio Anoeta di San Sebastian e che metterà subito sul piatto 3 punti di capitale importanza.

Lautaro Martinez e compagni sono reduci da una partenza eccezionale in Serie A, con 4 vittorie in altrettante uscite e, soprattutto, il roboante 5-1 rifilato ai “cugini” milanisti nel derby. Dopo la Finale di Istanbul persa il 10 giugno contro il Manchester City, i nerazzurri vogliono dare il via ad una nuova campagna europea importante. Il primo passo arriverà proprio stasera.

Il match tra Real Sociedad e Inter, valevole per il primo turno della Champions League sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Amazon Prime Video in streaming. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del match.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 Real Sociedad-Inter – diretta su Amazon Prime Video

PROGRAMMA REAL SOCIEDAD-INTER: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse