Canottaggio, il due senza senior maschile dell’Italia vola alle Olimpiadi di Parigi 2024 col decimo posto ai Mondiali!

Ai Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, nelle prime Finali B delle specialità olimpiche sono stati assegnati altri 16 pass per i Giochi del prossimo anno.

L’Italia ha provato a centrare l’obiettivo con 5 barche olimpiche, ma a riuscire nell’intento è stato solo il due senza senior maschile di Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro), mentre devono rinviare l’appuntamento con la carta olimpica al prossimo anno gli altri equipaggi azzurri.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel due senza senior maschile (specialità in cui erano in palio 11 pass olimpici) Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro) si classificano al quarto posto in Finale B in 6.37.45 e terminano i Mondiali al decimo posto assoluto, staccando il pass per i Giochi di Parigi 2024. Vanno alle Olimpiadi anche la Spagna, settima, l’Australia, ottava, la Nuova Zelanda, nona, e la Croazia, undicesima.

Non riesce nello stesso intento il due senza senior femminile (11 pass) di Alice Codato (SC Gavirate) ed Aisha Rocek (Carabinieri), le quali sono seste ed ultime in Finale B in 7.23.85 e dunque si piazzano al 12° posto complessivo, mancando la carta olimpica. Vanno ai Giochi del prossimo anno, invece, la Grecia, settima, la Spagna, ottava, la Gran Bretagna, nona, la Lituania, decima, e la Repubblica Ceca, undicesima.

Nel doppio pesi leggeri femminile (7 pass) Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro) terminano terze in Finale B in 7.10.21 e chiudono al nono posto complessivo, mentre l’unica carta olimpica in palio va all’Irlanda, settima assoluta.

Allo stesso modo il quattro senza senior maschile (7 pass) di Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle), Davide Verità (Marina Militare) ed Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle) giunge terzo in Finale B in 6.06.44, classificandosi in nona posizione assoluta, mentre il pass olimpico va alla Romania, settima.

Anche il quattro di coppia senior femminile (7 pass) di Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle), Laura Meriano e Stefania Gobbi (Carabinieri) centra il terzo posto in Finale B in 6.31.44 e finisce in nona piazza complessiva, mentre l’unica carta olimpica disponibile viene acciuffata dalla Germania, settima.

In ciascuna delle Finali B in cui non era presente l’Italia era in palio un pass olimpico: volano a Parigi 2024 la Romania, settima nel quattro di coppia senior maschile, il Messico, settimo nel doppio pesi leggeri maschile, e la Nuova Zelanda, settima nel quattro senza senior femminile.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Il quattro con PR3 misto di Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Tommaso Schettino (CC Aniene), Carolina Foresti (RYCC Savoia) e Greta Elizabeth Muti (SC Olona), con Raissa Scionico (SC Sampierdarenesi) al timone, vince la Finale B in 7.22.04 e chiude al settimo posto assoluto. Non c’erano pass paralimpici in palio nella Finale B.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo