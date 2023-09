Canottaggio, il 4 di coppia Ã¨ d’argento ai Mondiali! Olanda per ora troppo forte

L’ultima finale di giornata ai Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, riserva all’Italia la medaglia d’argento nella specialità olimpica del quattro di coppia senior maschile, con la barca azzurra già qualificata ai Giochi dopo aver conquistato l’ingresso all’ultimo atto.

Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle) con una grandissima rimonta negli ultimi 500 metri centrano la seconda posizione in 5.54.58 alle spalle dell’irraggiungibile Olanda di Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten e Koen Metsemakers, d’oro in 5.52.33.

L’Italia nell’ultimo quarto di gara butta giù dal podio la Gran Bretagna di Callum Dixon, George Bourne, Matthew Haywood e Tom Barras, quarta in 5.55.75, e sfila l’argento alla Polonia di Dominik Czaja, Fabian Baranski, Miroslaw Zietarski e Mateusz Biskup, di bronzo in 5.55.02, bruciata sul traguardo dagli azzurri per 44 centesimi.

L’equipaggio azzurro parte bene nei primi 500 metri con 43 colpi e passa al primo rilevamento cronometrico alle spalle della sola Olanda per 7 centesimi. L’imbarcazione neerlandese scappa via ed a metà gara l’Italia viene scavalcata dalla Polonia.

Al passaggio ai 1500 l’Olanda vola verso l’oro, la Polonia è seconda e la Gran Bretagna scavalca l’Italia, ma nel finale parte il grande recupero degli azzurri, che dapprima sorpassano la Gran Bretagna e poi, in vista del traguardo vanno a bruciare anche la Polonia, chiudendo a soli 2″25 dall’Olanda campionessa del mondo.

ORDINE D’ARRIVO

1. Olanda (Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten, Koen Metsemakers) 5.52.33

2. Italia (Nicolò Carucci-Fiamme Oro, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle) 5.54.58

3. Polonia (Dominik Czaja, Fabian Baranski, Miroslaw Zietarski, Mateusz Biskup) 5.55.02

4. Gran Bretagna (Callum Dixon, George Bourne, Matthew Haywood, Tom Barras) 5.55.75

5. Svizzera (Dominic Condrau, Jan Jonah Plock, Scott Baerlocher, Maurin Lange) 6.02.31

6. Germania (Anton Finger, Max Appel, Tim Ole Naske, Moritz Wolf) 6.03.85

