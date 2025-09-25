Canottaggio, la dedica degli azzurri del quattro di coppia: “Il nostro pensiero va a Filippo Mondelli e alla sua famiglia”

Un trionfo con dedica. A Shanghai (Cina), a distanza di sette anni dall’ultima affermazione iridata, il quattro di coppia maschile ha conquistato il titolo mondiale. Un bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e purtroppo scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma.

Il quartetto azzurro, con la sua bandiera tricolore in mano, ha dedicato la vittoria proprio all’amico Pippo. Una vittoria mai in discussione. La barca italiana ha preso subito il comando e ha gestito la gara in testa fino al termine, incrementando a metà della prova e controllando nel finale. Una grande tradizione quella del quattro di coppia, considerando le seguenti medaglie: oro a Plovdiv 2018, bronzo a Linz 2019, bronzo a Racice 2022 e argento a Belgrado 2023, oltre a conquistare con la stessa formazione (Chiumento, Rambaldi, Panizza, Gentili) l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

“Da Plovdiv 2018 a Shanghai 2025, oggi a vincere siamo tre quarti dell’equipaggio di allora. Non è più con noi Filippo Mondelli: a lui apparteneva la bandiera che oggi abbiamo esposto in premiazione, il nostro pensiero va a lui, ai suoi genitori Monica e Guido, a sua sorella Elisa. Qui in questa calda Shanghai ci siamo presi questo oro lavorando tutti quanti in modo coeso e produttivo negli ultimi mesi. La differenza? L’esperienza e la capacità di adattarsi alle condizioni, caldo o freddo, vento a favore o contro, che abbiamo incontrato qui“, ha dichiarato Rambaldi.

“Sensazioni ottime, le stesse della batteria e della semifinale. Sono felicissimo di tornare sul più alto gradino del podio, lo abbiamo fatto tutti insieme con grande forza di volontà. Conosciamo bene il nostro valore, oggi lo abbiamo dimostrato al meglio. Un pensiero, oltre che a Filippo, anche al mio storico tecnico Giuseppe Moioli e al tecnico Vittorio Altobelli che non è potuto esser qui con noi a Shanghai“, ha commentato Panizza.

“Ancora devo capire cosa abbiamo fatto, mi emoziona pensare a esser ritornare sul più alto gradino del podio mondiale. L’Italia è giovane, sta facendo grandi cose nell’atletica e nel nuoto. Ho conosciuto Martinenghi e Furlani alle Olimpiadi, mi hanno dato una carica speciale. La gara? L’ho vissuta fredda, appena la luce diventa verde divento icemen. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questo periodo“, le parole di Gentili.

“Primo oro mondiale in categoria Senior, faticherò a dimenticarlo. La gara è andata alla grande, abbiamo sviluppato la strategia prefissata. Siamo usciti molto veloci in partenza, siamo rimasti molto freddi sul passo e abbiamo avuto lucidità nei momenti chiave della gara come gli ultimi 500 metri quando gli inglesi ci hanno attaccato. L’abbiamo gestita molto bene. Abbiamo dimostrato di avere molta coesione e grande esperienza: condividere il podio con Luca, Giacomo e Andrea è speciale“, ha concluso Chiumento.