Canottaggio, Oppo/Soares strappano un bronzo di qualitÃ  ai Mondiali nel doppio pesi leggeri

Prima medaglia per l’Italia nelle specialità olimpiche ai Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, dove tutte le barche oggi in lotta per il podio sono già qualificate alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Parigi 2024: è di bronzo il doppio pesi leggeri maschile azzurro.

Stefano Oppo (Carabinieri) e Gabriel Soares (Marina Militare) conquistano un’eccellente terza posizione in rimonta in 6.34.77: oro all’Irlanda di Paul O’Donovan e Fintan McCarthy, i quali difendono il titolo iridato tagliando per primi il traguardo in 6.32.09, davanti alla Svizzera di Jan Schaueble e Raphael Ahumada, secondi in 6.34.38.

Gli elvetici profondono un grande sforzo nei primi 1000 metri e passano in testa fino ai 1500, ma alla fine pagano lo scotto della loro azione, venenedo superati dall’Irlanda, a lungo seconda, e poi mettono a repentaglio anche la medaglia d’argento con l’imbarcazione azzurra, partita in sordina, che dopo una grande rimonta nei secondi 1000 metri finisce ad un soffio dalla piazza d’onore ma deve poi accontentarsi del bronzo per soli 39 centesimi.

ORDINE D’ARRIVO

1. Irlanda (Fintan McCarthy, Paul O’Donovan) 6.32.09

2. Svizzera (Jan Schaeuble, Raphael Ahumada) 6.34.38

3. Italia (Stefano Oppo-Carabineri, Gabriel Soares-Marina Militare) 6.34.77

4. Repubblica Ceca (Jiri Simanek, Miroslav Vrastil) 6.38.01

5. Spagna (Dennis Carracedo Ferrero, Caetano Horta Pombo) 6.40.65

6. Norvegia (Lars Benske, Ask Jarl Tjoem) 6.42.23

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo