Canottaggio, avanzano tutti gli azzurri ai Mondiali, tranne Clara Guerra. Bene doppi pl e senior

I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, vedono passare agli archivi la quarta sessione di gare, dedicata ai quarti di finale del canottaggio ed agli ultimi ripescaggi del paracanottaggio.

L’Italia era protagonista con sette equipaggi: nei quarti di finale del canottaggio quattro equipaggi olimpici su cinque passano in semifinale e continuano la rincorsa verso i pass olimpici, mentre non ce la fa il singolo senior femminile, che lotterà per il 13° posto.

Nelle specialità non olimpiche va in semifinale il singolo pesi leggeri maschile, infine nel paracanottaggio manca l’ingresso in Finale A il doppio PR3 misto (specialità paralimpica), che dovrà disputare la Finale B, rinviando così l’appuntamento con il pass paralimpico alla Regata Finale di Qualificazione del 2024.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio senior maschile (specialità in cui saranno in palio 11 pass olimpici) Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) chiudono in seconda posizione nell’ultimo quarto di finale in 6.42.05 ed approdano al penultimo atto con il quarto crono assoluto. Nel doppio pesi leggeri maschile (7 pass) Stefano Oppo (Carabinieri) e Gabriel Soares (Marina Militare) sono secondi nel primo quarto di finale in 6.49.83 e volano in semifinale facendo segnare il quinto crono complessivo.

Nel due senza senior maschile (11 pass) Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro) si classificano al terzo posto nel primo quarto di finale in 7.13.74 ed approdano alla semifinale di domani col 12° ed ultimo tempo assoluto. Nel singolo senior maschile (9 pass) Davide Mumolo (Fiamme Oro) si classifica terzo nell’ultimo quarto di finale in 7.19.78, volando al penultimo atto di venerdì col 12° ed ultimo tempo complessivo.

Nel singolo senior femminile (9 pass) Clara Guerra (Fiamme Gialle) termina sesta nell’ultimo quarto di finale in 8.16.15 e manca l’ingresso in semifinale: l’azzurra disputerà le Semifinali C/D e potrà aspirare al 13° posto assoluto, rinviando così l’assalto al pass olimpico alla Regata Finale di Qualificazione del 2024.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile Niels Alexander Torre (Carabinieri) vince l’ultimo quarto di finale in 7.37.74 e vola alla semifinale di domani col quarto crono complessivo.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Il doppio PR3 misto (5 pass) di Elisa Corda (SS Murcarolo) e Daniele Stefanoni (CC Aniene) manca l’ingresso in Finale A dopo il quarto posto nel primo recupero (erano due i posti a disposizione per l’ultimo atto) in 8.31.03 e dovrà disputare la Finale B, rinviando l’appuntamento con il pass paralimpico alla Regata Finale di Qualificazione del 2024.