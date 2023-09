Canoa slalom, Mondiali 2023: quattro azzurri in semifinale nella canadese, Raffaello Ivaldi passa con il secondo tempo

Giornata di batterie ai Mondiali di canoa slalom di scena a Lee Valley, in Gran Bretagna. Si comincia con le gare di canadese, che hanno così i trenta finalisti sia tra gli uomini che tra le donne. Italia che sorride con quattro elementi su sei totali che saranno in gara anche venerdì 22 settembre.

Raffaello Ivaldi si conferma in gran forma nella gara maschile: passaggio in semifinale in carrozza con il secondo tempo assoluto in 84.40, alle spalle del solo Miquel Trave in testa in 84.07 anche con una penalità in porta 16. Entra tra i migliori trenta anche Paolo Ceccon, ventisettesimo nella prima batteria e ottavo nella seconda in 87.63, mentre è fuori Roberto Colazingari che paga la penalità in porta 16 ed è ventiduesimo in 90.80. Fuori a sorpresa anche Jiri Prskavec, la penalità in porta 19 lo porta ad essere il primo degli esclusi nel ripescaggio.

Due azzurre su tre passano il taglio nella gara femminile. Marta Bertoncelli è dentro già nella prima batteria con il sedicesimo posto in 102.44, frutto anche di una penalità in porta tre. Elena Borghi, dopo essere rimasta fuori dalle prime venti per quattro decimi, stampa invece il miglior tempo nella seconda batteria in 96.33, facendo anche meglio di Jessica Fox, Elena Lilik e Tereza Fiserova. Eliminata invece Elena Micozzi, che infila un secondo settore disastroso sublimato dal salto della porta 17.

Foto: Pier Colombo