Canoa slalom, maledetto un tocco di palina: Stefanie Horn sesta nella finale K1 ai Mondiali, vince Jessica Fox

Solo un sesto posto per Stefanie Horn nella gara di kayak ai Mondiali di canoa slalom 2023 a Lee Valley, in Gran Bretagna. Un piazzamento che nutre del rammarico all’interno, soprattutto per come è maturato.

Stefanie era partita anche molto bene, puntando tutto sulla prima parte di gara per poi tamponare nella seconda metà del percorso. Va tutto bene fino all’ultima porta, la 23, in cui tocca leggermente la porta: sono due penalità, con il crono di 106.54 che la penalizza per andare a caccia di un posto sul podio.

E quel minimo tocco è davvero un qualcosa che si porterà dietro per un po’; a mano a mano le avversarie più quotate compiono tutte qualche errore veniale, da Mallory Franklin alla campionessa in carica Ricarda Funk, con la slovacca Eliska Mintalova che rimane davanti fino alla discesa di Jessica Fox. Che si conferma la più forte di tutte andando a stravincere in 103.60 nonostante una penalità in avvio.

Per Stefanie Horn è dunque un sesto posto che poteva essere addirittura un argento, guardando da lontano Fox, Mintalova e Klaudia Zwolinska che occupano il podio. Ma c’è tempo per potersi rifare, già domani con la prova di kayak cross.

Foto: Pier Colombo