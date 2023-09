Calendario Serie C calcio oggi: orari 9 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

La seconda giornata della Serie C 2023-2024 è entrata pienamente nel vivo. Con i due anticipi della serata di ieri riguardanti il girone B, è iniziato il weekend di gara della terza serie calcistica italiana: quest’oggi si disputeranno altre sei sfide, le quali forniranno ulteriori indicazioni sul livello delle squadre che scenderanno in campo nella giornata odierna.

In attesa del big match di domani tra Perugia e Pescara, altri cinque incontri del girone B si svolgeranno nel sabato in questione. Curiosità per vedere all’opera Arezzo e Carrarese, le quali daranno vita a uno dei tanti derby toscani che caratterizzeranno la stagione: entrambe le squadre hanno vinto il loro primo incontro del campionato con Rimini e Fermana, e oggi si vorranno imporre sulla rivale regionale per rimanere a punteggio pieno dopo la seconda giornata. Le altre due toscane del girone, il Pontedera e la Lucchese, saranno di scena rispettivamente sul campo della Fermana e del Sestri Levante.

L’ultimo match del giorno per quanto concerne il girone B vedrà affrontarsi l’Ancona e il Gubbio: dopo aver ottenuto un punto al debutto rispettivamente con Entella e Pineto, le due squadre andranno alla caccia della prima vittoria stagionale. Quest’oggi non ci sarà spazio solamente al gruppo del centro Italia: infatti la sfida “intrusa” della giornata si disputerà tra Sorrento e Audace Cerignola, formazioni militanti nel gruppo C, entrambe ancora a secco di successi in questo campionato. Tutti i match si svolgeranno in contemporanea dalle ore 18.30

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la seconda giornata della Serie C 2023-2024: tutte le sfide verranno trasmesse su Sky in tv e su Now Tv e Sky Go in streaming.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024

Sabato 9 settembre

Ore 18.30 Ancona-Gubbio – Diretta tv sul canale 251 di Sky, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 18.30 Sorrento-Audace Cerignola – Diretta tv sul canale 252 di Sky, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 18.30 Arezzo-Carrarese – Diretta tv sul canale 253 di Sky, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 18.30 Fermana-Pontedera – Diretta tv sul canale 254 di Sky, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 18.30 Torres-Rimini – Diretta tv sul canale 255 di Sky, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 18.30 Sestri Levante-Lucchese – Diretta tv sul canale 256 di Sky, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA SERIE C: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go.

Foto: LivePhotoSport/Mattia Radoni