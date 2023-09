Calendario Serie C calcio oggi: orari 8 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

Le grandi squadre europee saranno anche ferme in questo fine settimana ma, oltre alle Nazionali, saranno impegnate anche le formazioni della Serie C 2023-2024: quest’oggi si disputeranno le prime due sfide della seconda giornata del campionato, la cui qualità, e conseguentemente anche lo spettacolo, aumenta con costanza ogni anno.

Visti i rinvii di Cesena–Spal e Juventus Next Gen–Recanatese, programmate in origine per quest’oggi, saranno solamente due le partite che riguarderanno il girone B della terza serie italiana: alle 20.45 il Pineto, formazione alla prima stagione assoluta nella categoria, affronterà in casa la Virtus Entella, squadra ben più esperta in questo campionato. Entrambe cercheranno la prima vittoria in stagione, dopo aver pareggiato al debutto rispettivamente con Gubbio e Ancona.

L’altro match del venerdì odierno vedrà di fronte, allo stesso orario, la Vis Pesaro e l’Olbia: se il campionato dei marchigiani non è iniziato nel migliore dei modi, vista la sconfitta di misura rimediata con la Spal all’esordio, i sardi hanno sorpreso in casa il Cesena, una delle squadre più quotate del girone, battendolo per 2-1, e oggi cercheranno un’altra vittoria per rimanere nei piani alti della classifica.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la seconda giornata della Serie C 2023-2024: i due match saranno trasmessi in tv su Sky, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024 OGGI

Venerdì 8 settembre

Ore 20.45 Vis Pesaro-Olbia – Diretta tv sul canale 251 diSky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Pineto-Virtus Entella – Diretta tv sul canale 252 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE C: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go.

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni