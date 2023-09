Calendario Serie C calcio oggi: orari 10 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Domenica ricchissima quella che ci aspetta per quanto concerne la Serie C 2023-2024: nella giornata di oggi saranno in campo ben 28 squadre per il secondo turno della terza serie calcistica italiana, in attesa dei match di domani che concluderanno il programma iniziato questo fine settimana.

Delle tante partite che si disputeranno in giornata, ben dieci riguarderanno il girone A: tutte le squadre appartenenti al raggruppamento settentrionale scenderanno in campo oggi. Il Vicenza sarà ospite della Giana Erminio, mentre il Padova sarà di scena in casa con il Legnago. La sfida più affascinante del giorno vedrà in campo il Perugia e il Pescara per l’ultimo match in programma del girone B.

I restanti tre incontri saranno incentrati sul girone C: tre delle squadre più attrezzate per la promozione del raggruppamento meridionale, Latina, Crotone e Benevento, faranno il loro debutto stagionale in casa rispettivamente con Potenza, Turris e Virtus Francavilla.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la seconda giornata della Serie C 2023-2024: tutte le partite saranno visibili su Sky in tv e su Now Tv e Sky Go in streaming.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024 OGGI

Domenica 10 settembre

Ore 16.15 Virtus Verona-Alessandria – Diretta tv sul canale 251 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Giana Erminio-L.R. Vicenza – Diretta tv sul canale 252 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Lumezzane-Pergolettese – Diretta tv sul canale 253 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Novara-Pro Patria – Diretta tv sul canale 251 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Trento-Atalanta U23 – Diretta tv sul canale 252 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Albinoleffe-Triestina – Diretta tv sul canale 253 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Arzignano-Mantova – Diretta tv sul canale 254 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Pro Sesto-Fiorenzuola – Diretta tv sul canale 255 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Renate-Pro Vercelli – Diretta tv sul canale 256 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Perugia-Pescara – Diretta tv sul canale 251 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Monopoli-Monterosi – Diretta tv sul canale 252 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Crotone-Turris – Diretta tv sul canale 253 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Padova-Legnago – Diretta tv sul canale 254 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Latina-Potenza – Diretta tv sul canale 255 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE C: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go.

Foto: LiveMedia/Nicola Mastronardi