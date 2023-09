Calendario Serie A basket: orari partite 30 settembre-1Â° ottobre, programma, tv, streaming

Tutto è pronto per l’inizio della Serie A di basket 2023-2024 che scatta nel weekend tra sabato 30 Settembre (con un solo anticipo) e domenica 1° Ottobre, con due posticipi in programma mercoledì 4 Ottobre per via dei preliminari di FIBA Champions League 2023 in cui sono coinvolte Varese e Brindisi: sarà solo la prima di trenta giornate che ci accompagneranno per tutta la regular season.

S’incomincia appunto sabato sera (ore 20:30) con l’anticipo tra la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli Cremona, che ritorna nella massima serie a distanza di pochi anni dalla retrocessione in A2. Passando poi alla domenica 1° ottobre, alle 16:30 scendono in campo al Taliercio di Mestre l’Umana Reyer Venezia e la Bertram Tortona. Alle 17:00, spostandoci invece in Lombardia, la Germani Brescia attende la Carpegna Prosciutto Pesaro. Mezz’ora più tardi, alle 13:30, sarà invece il turno di Dinamo Sassari-GeVi Napoli.

Alle 18:15 ecco che debuttano i Campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano, che al Forum ospitano la Nutribullet Treviso del neo-allenatore ‘Frank’ Vitucci. Chiude il programma della domenica Givova Scafati-Virtus Bologna (ore 19:30), mentre sono previsti due posticipi mercoledì 4 Ottobre tra Varese e Pistoia – l’altra neo-promossa dalla A2 insieme a Cremona, con palla a due alle ore 19:30 – e Brinidisi-Reggio Emilia alle 20:30: il rinvio di queste due partite è dovuto alla partecipazione di Varese e Brindisi ai preliminari che qualificano alla fase a gironi della Champions League 2023.

Andiamo a riepilogare quindi di seguito il calendario e gli orari delle sfide della prima giornata di regular season 2023-2024. La diretta TV sarà garantita in chiaro per tutti da DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) per Olimpia Milano-Treviso, mentre su Eurosport 2 HD per gli abbonati verranno trasmesse Trento-Cremona e Venezia-Tortona. La diretta streaming, invece, sarà disponibile su Discovery+, SkyGO e Now TV (per i match trasmessi su Eurosport 2 HD) e su DAZN (tutte le partite). Buon inizio di Campionato a tutti!

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A BASKET 2023

Sabato 30 Settembre

Ore 20:30 Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Cremona – Diretta TV su Eurosport 2 HD

Domenica 1° Ottobre

Ore 16:30 Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Tortona – Diretta TV su Eurosport 2 HD

Ore 17:00 Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro

Ore 17:30 Banco di Sardegna Sassari-GeVi Napoli

Ore 18:15 EA7 Emporio Armani Milano-Nutribullet Treviso – Diretta TV in chiaro su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre)

Ore 19:30 Givova Scafati-Virtus Segafredo Bologna

Mercoledì 4 Ottobre

Ore 19:30 Openjobmetis Varese-Estra Pistoia

Ore 20:30 Happy Casa Brindisi-Unahotels Reggio Emilia

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA SERIE A BASKET 2023: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) per Olimpia Milano-Treviso; per gli abbonati su Eurosport 2 HD per Trento-Cremona e Venezia-Tortona

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Credit: Ciamillo