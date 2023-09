Basket, Serie A: lâ€™Olimpia Milano ospita Treviso, trasferta a Scafati per la Virtus Bologna. Venezia-Tortona e Brescia-Pesaro da non perdere

Finalmente si alza il sipario sulla Serie A 2023-2024 di basket, con la prima giornata in programma nell’imminente fine settimana che da il via alla lunga stagione del massimo Campionato della palla a spicchi che ci accompagnerà per ben trenta turni di regular season più i playoff.

Previsto un solo anticipo sabato 30 Settembre alle 20:45, quando la Dolomiti Energia Trentino ospita la Vanoli Cremona nel ritorno in Serie A della squadra lombarda dopo un anno di ‘purgatorio’ in A2. L’Aquila cerca di continuare il trend positivo della passata stagione quando finì al sesto posto centrando così i play-off con un nuovo allenatore in panchina (Paolo Galbiati, ex di turno). Spostandoci poi a domenica 1° Ottobre, alle 16:30 sfida interessante al Taliercio di Mestre tra l’Umana Reyer Venezia e la Bertram Tortona. I lagunari vogliono rifarsi prontamente dopo la scorsa annata quando non riuscirono a terminare tra le prime otto, mentre i piemontesi cercano il pronto riscatto dopo la sonora sconfitta rimediata in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Germani Brescia. Alle 17:00 al PalaLeonessa proprio la compagine lombarda scende in campo contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, con i ragazzi di coach Magro che devono reagire dopo il pesante tracollo in Finale di Supercoppa contro la Virtus Bologna – la Vuelle, invece, vuole iniziare nel migliore dei modi la stagione dopo l’ottavo posto centrato nel 2022-2023 che gli valse l’accesso alla post-season.

Mezz’ora più tardi, alle 17:30, la Dinamo Sassari affronta in casa la GeVi Napoli: gli uomini di coach Piero Bucchi sono abituati a rimanere nella parte alta della classifica, mentre i partenopei puntano anche quest’anno alla salvezza. Alle 18:15 ecco che al Forum di Assago debuttano i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano: i meneghini attendono la Nutribullet Treviso del neo-alleantore ‘Frank’ Vitucci, in un match che negli anni addietro valeva anche lo Scudetto – con l’allora Benetton. L’EA7 Emporio Armani proverà a cancellare la battuta d’arresto di Supercoppa Italiana contro la Virtus Bologna, in attesa di iniziare la stagione in Eurolega la prossima settimana (trasferta ad Istanbul contro il Fenerbahce).

La serata di domenica si apre con il match tra la Givova Scafati e la Virtus Bologna (ore 19:30): i campani lo scorso anno fermarono il filotto di vittorie della Virtus, con le V-nere che si presentano ai nastri di partenza con un nuovo coach (Luca Banchi) ed un altro trofeo in bacheca ovvero la Supercoppa Italiana e saranno pronti a dare battaglia agli acerrimi rivali milanesi. Sono previsti infine due ‘posticipi’ mercoledì 4 Ottobre per via dei preliminari di Champions League: alle 19:30 l’Openjobmetis Varese ospita l’Estra Pistoia, con i toscani che tornano a calcare il palcoscenico della Serie A a distanza di alcuni anni dall’ultima volta (2019-2020, quando poi dovettero rinunciare all’iscrizione a causa della pandemia); un’ora più tardi, alle 20:30, sarà il turno della Happy Casa Brindisi che al PalaPentassuglia attende l’Unahotels Reggio Emilia in un match tra due squadre in cerca di rivalsa dopo una stagione 2022-2023 al di sotto delle aspettative.

Credit: Ciamillo