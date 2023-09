Calendario semifinali Mondiali basket 2023 oggi: orari USA-Germania e Serbia-Canada, programma, tv, streaming

Quest’oggi si svolgeranno le due semifinali ai Mondiali 2023 di basket. Entrambe le partite si disputeranno al Mall of Asia Arena di Pasay (Filippine): alle 10:45 scenderanno in campo Serbia e Canada, mentre alle 14:40 toccherà a USA e Germania.

Nel primo incontro di giornata il Canada, reduce data vittoria contro la Slovenia ai quarti, partirà sicuramente favorito, ma non dovrà di certo sottovalutare una squadra, la Serbia, che ha dimostrato più volte di poter fare male a tutti. Nel match delle 14.40, invece, gli Stati Uniti andranno a caccia dell’ennesima finale in una rassegna iridata. A provare a fermarli ci sarà la pericolosa Germania, che dopo aver disputato un grande torneo finora (sei vittorie in sei partite) è adesso chiamata a rispondere presente.

CALENDARIO MONDIALI 2023 BASKET OGGI

Venerdì 8 settembre

Ore 10.45: Serbia – Canada al Mall of Asia Arena di Pasay (Filippine) – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

Ore 14.40: USA – Germania al Mall of Asia Arena di Pasay (Filippine) – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

Credit: Ciamillo