Calendario Ryder Cup 2023: programma, orari giornalieri, dove vederla in tv e streaming

Anno 2023, quello della prima Ryder Cup della storia in Italia. Marco Simone Golf & Country Club: è questo il terzo luogo nella storia in cui la sfida Europa-USA entra nell’Europa continentale, dopo Sotogrande (Spagna) 1997 e Saint-Quentin-en-Yvelines (a 35 km da Parigi) 2018 con il Le Golf National.

Scottie Scheffler da una parte, Rory McIlroy, Jon Rahm e Viktor Hovland dall’altra: il grande tema è rappresentato dalla presenza dei primi quattro giocatori del ranking mondiale, tutti attesi a un ruolo da protagonisti pur nelle loro molto diverse esperienze in questo contesto. L’Italia non ha giocatori in campo, ma conta sui due vicecapitani Francesco ed Edoardo Molinari, più volte protagonisti nella rassegna. Previsto sole per tutto il fine settimana, ed è un bene: del resto, la Ryder solo una volta si è chiusa di lunedì per maltempo, nel 2010 a Celtic Manor.

La Ryder Cup 2023 si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre, con diversi appuntamenti a precederla. Ci saranno due coperture tv distinte, ma entrambe integrali. In chiaro, RaiSport HD trasmetterà tutto l’evento dal primo all’ultimo colpo, mentre su Rai2 andranno la cerimonia inaugurale di giovedì 28 e l’ultima ora (all’incirca) dei singoli della domenica. Su Sky, invece, copertura integrale tra Sky Sport Uno e Sky Sport Golf. In streaming l’offerta sarà variegata tra RaiPlay, SkyGo e Now.

CALENDARIO RYDER CUP 2023

Martedì 26 settembre

Ore 8:30 Junior Ryder Cup (foursome e fourball) – al Golf Nazionale di Sutri (VT)

Mercoledì 27 settembre

Ore 10:45 Junior Ryder Cup (fourball) – al Golf Nazionale di Sutri (VT)

Ore 12:50 All Star Match – al Marco Simone – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Giovedì 28 settembre

Ore 7:30 Junior Ryder Cup (12 match singoli) – al Marco Simone – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle 10:30

Ore 16:00 Cerimonia di apertura – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Venerdì 29 settembre

Ore 7:35 Prima giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Sabato 30 settembre

Ore 7:35 Seconda giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Domenica 1° ottobre

Ore 11:35 Terza giornata (12 match singoli) – Diretta tv su RaiSport (dalle 16:00 Rai2), Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

PROGRAMMA RYDER CUP 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (cerimonia di apertura, dalle 16:00 del terzo giorno), RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206); i canali Sky trasmetteranno anche l’ultimo giorno della Junior Ryder Cup e l’All Star Match

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Ryder Cup)

Foto: LaPresse