Calendario Premier League 2023 oggi: orari 3 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Per via della pausa nazionali, quest’oggi si chiuderà il programma della quarta giornata della Premier League 2023-2024: saranno tre le sfide che si disputeranno nel pomeriggio, calando di fatto il sipario sul fine settimana in corso per quanto riguarda il massimo campionato inglese.

Si parte alle 15.00 con due match: l’incontro più interessante si svolgerà tra Liverpool e Aston Villa, le quali provengono da due vittorie consecutive ciascuna. I Reds, dopo la straordinaria impresa di Newcastle, dove la squadra di Jurgen Klopp ha rimontato i Magpies in dieci uomini, va alla caccia di altri tre punti con i Villans, reduci dai netti successi con Everton e Burnley. Il secondo match vedrà opposte Crystal Palace e Wolverhampton.

Alle 17.30 invece prenderà il via il big match del weekend: infatti si sfideranno all’Emirates Stadium due dei top teams del calcio inglese, l’Arsenal e il Manchester United. Entrambe le squadre, nelle prime tre uscite stagionali, hanno commesso un passo falso per parte: se i Gunners sono riusciti a farsi fermare sul 2-2 in casa dal Fulham, i Red Devils sono stati sconfitti nettamente per 2-0 dal Tottenham nella seconda giornata. Per mantenere il passo del Manchester City, i tre punti sono fondamentali: un pareggio non aiuterebbe nessuna delle due squadre se l’obiettivo è quello di vincere il campionato.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la quarta giornata della Premier League 2023-2024: la visione in tv sarà garantita da Sky Sport Summer (Arsenal-Manchester United) e Sky Sport Calcio (Liverpool-Aston Villa), mentre la diretta streaming sarà offerta da Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2023-2024 OGGI

Domenica 3 settembre

Ore 15.00 Liverpool-Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 15.00 Crystal Palace-Wolverhampton – Non previste dirette tv o streaming

Ore 17.30 Arsenal-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Summer, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse