Calendario Motocross, GP Gran Bretagna 2023: programma, orari, tv, streaming

Nel fine-settimana del 23-24 settembre ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Motocross. Sul tracciato di Matterley Basin, in Gran Bretagna, lo spettacolo non mancherà di certo e nelle classi MX2 ed MXGP si punterà al meglio possibile per compiere un passo importante in chiave iridata.

Nelle due categorie i titoli mondiali sono stati già assegnati, viste le vittorie di Andrea Adamo e di Jorge Prado, rispettivamente nella minima e nella massima cilindrata. Per il siciliano della KTM una grandissima soddisfazione e il desiderio di concludere il campionato nel miglior modo possibile, volendo dimostrare tutto il proprio valore.

Stesso discorso anche per lo spagnolo, che sulla GasGas ha lasciato il segno quest’anno, approfittando anche dei guai fisici di centauri di altissimo livello come Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Tuttavia, la conquista del titolo è pienamente meritata per la continuità di rendimento manifestata nel corso della stagione.

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Motocross sarà visibile su Eurosport1 (211) che garantirà la diretta di tutte e 4 le manche. Su RaiSportHD ancora da definire il palinsesto di dirette e differite. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della MX2.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOCROSS

Sabato 23 settembre

16.25 MX2, Qualifying Race

17.10 MXGP, Qualifying Race

Domenica 24 settembre

13.15 MX2, Gara-1

14.15 MXGP, Gara-1

16.10 MX2, Gara-2

17.10 MXGP, Gara-2

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 e RaiSport HD (programmazione da definire)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport, solo per le gare della MX2.

Foto: Valerio Origo