Calendario Mondiali rugby 2023: orari, programma giornaliero, tv, streaming

Tutto pronto per la Coppa del Mondo 2023 di rugby in programma in Francia da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre: in terra transalpina gare della prima fase a gironi fino a domenica 8 ottobre. Seconda fase ad eliminazione diretta da sabato 14 ottobre.

L’Italia affronterà nell’ordine Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda e Francia. La diretta tv sarà affidata a Rai Sport e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now. Di seguito il calendario completo della Coppa del Mondo 2023 di rugby.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY

Venerdì 8 settembre

Francia – Nuova Zelanda, ore 21.00

Sabato 9 settembre

Italia-Namibia, ore 13.00

Irlanda-Romania, ore 15.30

Australia-Georgia, ore 18.00

Inghilterra-Argentina, ore 21.00

Domenica 10 settembre

Giappone-Cile, ore 13.00

Sudafrica-Scozia, ore 17.45

Galles-Fiji, ore 21.00

Giovedì 14 settembre

Francia-Uruguay, ore 21.00

Venerdì 15 settembre

Nuova Zelanda-Namibia, ore 21.00

Sabato 16 settembre

Samoa-Cile, ore 15.00

Galles-Portogallo, ore 17.45

Irlanda-Tonga, ore 21.00

Domenica 17 settembre

Sudafrica-Romania, ore 15.00

Australia-Fiji, ore 17.45

Inghilterra-Giappone, ore 21.00

Mercoledì 20 settembre

Italia-Uruguay, ore 17.45

Giovedì 21 settembre

Francia-Namibia, ore 21.00

Venerdì 22 settembre

Argentina-Samoa, ore 17.45

Sabato 23 settembre

Georgia-Portogallo, ore 14.00

Inghilterra-Cile, ore 17.45

Sudafrica-Irlanda, ore 21.00

Domenica 24 settembre

Scozia-Tonga, ore 17.45

Galles-Australia, ore 21.00

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia, ore 17.45

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa, ore 21.00

Venerdì 29 settembre

Nuova Zelanda-Italia, ore 21.00

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile, ore 15.00

Fiji-Georgia, ore 17.45

Scozia-Romania, ore 21.00

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo, ore 17.45

Sudafrica-Tonga, ore 21.00

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay, ore 21.00

Venerdì 6 ottobre

Francia-Italia, ore 21.00

Sabato 7 ottobre

Galles-Georgia, ore 15.00

Inghilterra-Samoa, ore 17.45

Irlanda-Scozia, ore 21.00

Domenica 8 ottobre

Giappone-Argentina, ore 13.00

Tonga-Romania, ore 17.45

Fiji-Portogallo, ore 21.00

Quarti di finale, sabato 14 ottobre

Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D, ore 17.00

Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A, ore 21.00

Quarti di finale, domenica 15 ottobre

Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C, ore 17.00

Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B, ore 21.00

Semifinale venerdì 20 ottobre

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2, ore 21.00

Semifinale sabato 21 ottobre

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4, ore 21.00

Finale terzo/quarto posto, venerdì 27 ottobre

Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2, ore 21.00

Finale, sabato 28 ottobre

Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2, ore 21.00

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Foto: LaPresse