Nuoto, cinque medaglie per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali juniores

Calato il sipario sulla sesta e ultima giornata di Finali dei Mondiali 2023 Junior di nuoto in vasca lunga. Al Wingate Institute di Netanya (Israele) tante gare di un certo spessore che vale la pena raccontare. Per l’Italia il bilancio generale è stato di dodici medaglie, ovvero quattro argenti e otto bronzi.

Nel 100 stile libero uomini Lorenzo Ballarati, già a medaglia nei 50 sl, ha tolto ben sette decimi al proprio personale e ha conquistato l’argento in 49.05, preceduto solo dallo statunitense Maximus Williams (48.45). A completare il podio è stato l’australiano Edward Sommerville (49.16). Quarto Davide Passafaro (49.42), al personale anch’egli. Nell’atto conclusivo dei 200 dorso uomini, Christian Bacico si è portato a casa il bronzo in 1:59.33 nella prova vinta dall’ucraino Oleksandr Zheltiakov (1:56.13). L’argento è stato vinto dall’americano Daniel Diehl (1:58.93), mentre ha concluso in settima posizione Daniele Del Signore (2:02.14).

Nei 200 delfino uomini, Alessandro Ragaini ha dato prova di essere un atleta eclettico. Dopo i due argenti nei 200 e nei 400 sl, il pesarese ha ottenuto il bronzo in 1:57.79, abbattendo per la prima volta il muro dell’1:58. L’oro è stato conquistato dal cinese Wang Xizhe (1:56.22), mentre l’argento è stato ad appannaggio del bulgaro Petar Mitsin (1:56.73). Quarto Andrea Camozzi in 1:57.97.

Le ultime due medaglie in casa Italia sono arrivate dalle staffette miste. Nella gara maschile, Bacico (54.29), Christian Mantegazza (1:01.87), Daniele Momoni (53.27) e Passafaro (48.57) sono giunti secondi in 3:38.00 alle spalle degli Stati Uniti (3:35.98). A completare la top-3 troviamo la Cina (3:39.81). La ragazze, invece, hanno ottenuto il bronzo, sfruttando la squalifica per cambio irregolare degli USA. Giada Gorlier (1:01.59), Francesca Zucca (1:07.35), Paola Borrelli (59.57) e Sara Curtis (54.83) hanno stampato il tempo di 4:03.34. Oro all’Australia (4:00.86) davanti al Canada (4:01.96) e alle italiane.

Per quanto riguarda le altre Finali, nei 200 rana donne Zucca ha terminato in sesta posizione (2:28.86) nella prova vinta dalla canadese Alexanne Lepage (2:24.70). Nono posto per Filippo Bertoni nei 1500 stile libero (15:27.58), con oro al turco Kuzey Tuncelli (14:59.80). Amaro quarto posto per Curtis nei 50 stile libero donne: l’azzurrina se avesse confermato il tempo delle semifinali (record italiano di categoria) sarebbe andata al podio, invece il 25.15 è valso la medaglia di legno. Vittoria dell’australiana Olivia Wunsch (24.59, record dei campionati) davanti all’americana Olasewere (24.95) e all’altra australiana Hannah Casey (25.07). Infine, settimo posto per Matilde Biagiotti nell’atto conclusivo dei 200 stile libero donne in 2:00.58 nella prova vinta dall’americana Addison Sauickie (1:58.09).

Foto: LiveMedia/Fabio Patamia