Calendario semifinali US Open 2023 oggi: orari 8 settembre, programma, tv, streaming

Oggi venerdì 8 settembre, si disputeranno entrambi i match validi per le semifinali del tabellone principale di singolare maschile degli US Open 2023 di tennis, che saranno precedute dalla finale del torneo di doppio maschile. Si giocheranno anche le semifinali di doppio femminile.

Non ci saranno azzurri in campo quest’oggi. Sarà possibile seguire la dodicesima giornata degli US Open 2023 di tennis in diretta tv dalle ore 18.00 italiane su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata dalle ore 18.00 italiane da SuperTenniX.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI

Venerdì 8 settembre

Arthur Ashe Stadium

Dalle 18.00

R. Bopanna/M. Ebden – R. Ram/J. Salisbury (finale doppio maschile)

Non prima delle 21.00

B. Shelton – N. Djokovic (prima semifinale singolare maschile)

Dall’1.00

C. Alcaraz – D. Medvedev (seconda semifinale singolare maschile)

Louis Armstrong Stadium

Dalle 18.00

G. Dabrowski/E. Routliffe – S. Hsieh/X. Wang (prima semifinale doppio femminile)

Non prima delle 19.30

L. Siegemund/V. Zvonareva – J. Brady/L. Stefani (seconda semifinale doppio femminile)

PROGRAMMA US OPEN 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Venerdì 8 settembre

Diretta tv: dalle 18.00 SuperTennis HD.

Diretta streaming: dalle 18.00 SuperTenniX.

Foto: LaPresse