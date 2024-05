Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Novara-Fossano: percorso e favoriti. Probabile prima volata di gruppo

Dopo una due giorni veramente scoppiettante dovrebbe arrivare, almeno parzialmente, la calma al Giro d’Italia 2024 con la terza tappa da Novara a Fossano. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Dovrebbe essere la prima chance per i velocisti, ma non è assolutamente scontata la volata e le ruote veloci con le proprie squadre dovranno guadagnarsela. Primi 140 chilometri molto semplici (c’è il GPM di quarta categoria di Lu che non è una vera insidia), poi il gran finale molto movimentato. Lo strappo di Cherasco a 20 dall’arrivo è molto duro e da lì di pianura ce ne sarà ben poca, con un’altra salitella di 1,8 chilometri al 4.2% che termina a 4 km dall’arrivo.

ALTIMETRIA TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

FAVORITI TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

A differenza degli scalatori con i velocisti c’è il meglio del meglio qui al Giro. Tra Tim Merlier, Olav Kooij, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen e Phil Bauhaus c’è l’imbarazzo della scelta. Il favorito con un percorso così non può però che essere il nostro Jonathan Milan che vuol dettar legge. Occhio anche a corridori resistenti come Biniam Girmay e Laurence Pithie.

ORARI TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Terza tappa: Novara – Fossano, 166 km

Partenza: 13.25

Arrivo: 17.00/17.30 circa

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.55