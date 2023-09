Olimpiadi Los Angeles 2028, rinviata la decisione sugli sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) in una nota stampa ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della decisione sugli sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Los Angeles 2028, inizialmente prevista nella riunione che il Comitato Esecutivo terrà domani, annullando anche la conferenza stampa prevista.

La riunione del Comitato Esecutivo viene tuttavia confermata: “Come annunciato in precedenza, il Comitato Esecutivo (EB) del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) terrà una riunione da remoto venerdì 8 settembre dalla Casa Olimpica di Losanna, in Svizzera. Servirà a preparare l’ordine del giorno per la 141a sessione del CIO che si terrà in ottobre a Mumbai, in India“.

Il punto forse più importante della riunione, però, salta: “Uno dei punti all’ordine del giorno originariamente previsti per l’EB del CIO era un rapporto della Commissione del Programma Olimpico del CIO sul programma sportivo per i Giochi Olimpici LA28. A causa delle discussioni in corso tra il CIO e il Comitato Organizzatore, la Commissione del Programma Olimpico non ha ancora avuto l’opportunità di tenere la riunione per preparare la sua raccomandazione finale per l’EB del CIO. Di conseguenza, il programma sportivo per i Giochi Olimpici LA28 sarà discusso durante una successiva riunione dell’EB del CIO, che si svolgerà in una data da destinarsi“.

Venendo a mancare, in questo modo, la notizia più importante da divulgare agli addetti ai lavori, non vi sarà l’incontro con la stampa: “La conferenza stampa online, prevista venerdì 8 settembre alle ore 17.30 (orario italiano), sarà anch’essa rinviata a data da destinarsi“.

Foto: LaPresse